دوري أبطال أوروبا: هاتريك لمبابي وخسارة صادمة لليفربول وفوز عريض لإنتر وبايرن

أوسيمن يحتفل بتسجيل هدف في مرمى ليفربول

قاد المهاجم الفرنسي كيليان مبابي فريقه ريال مدريد الإسباني إلى استعادة توازنه بتسجيله ثلاثية في الفوز الكاسح على مضيفه كايرات الكازاخستاني 5-0 الثلاثاء في الجولة الثانية من دور المجموعة الموحدة، فيما تلقى ليفربول الإنكليزي خسارة صادمة أمام غلطة سراي التركي 0-1، وحقق إنتر ميلان الإيطالي وبايرن ميونيخ الألماني انتصارين عريضين.

في المباراة الأولى على ملعب كايرات، سجل مبابي ثلاثيته “هاتريك” في الدقائق 25 من ركلة جزاء و52 و74، قبل أن يضيف البديلان الفرنسي إدواردو كامافينغا والمغربي إبراهيم دياس الهدفين الرابع والخامس تواليا (83 و90+3).

ورفع ريال بطل أوروبا 15 مرة، رصيده إلى ست نقاط بعد فوزه على مرسيليا الفرنسي 2-1، في حين تلقى ++كايرات الوافد الجديد إلى المسابقة خسارته الثانية بعد الأولى أمام سبورتينغ البرتغالي 1-4.

وكان ريال سقط أمام جاره أتلتيكو 2-5 في المرحلة السابعة من الدوري وخسر الصدارة لصالح غريمه برشلونة بفارق نقطة، علما انه يستضيف فياريال السبت المقبل.

وافتتح مبابي التسجيل من ركلة جزاء (25) وأضاف الثاني بعد تمريرة طويلة من الحارس البلجيكي تيبو كورتوا (52)، قبل أن يكمل الثلاثية بأجمل طريقة، حين تسلم تمريرة من التركي أردا غولر وسدد الكرة قوية من على مشارف المنطقة إلى يسار المرمى (74).

وقبل سبع دقائق من نهاية المباراة، سجل كامافينغا أول أهدافه في المسابقة برأسية بعد انطلاقة رائعة من البديل الآخر البرازيلي رودريغيو (83).

وختم دياس مهرجان الأهداف بالخامس بتسديدة من داخل المنطقة إثر تمريرة من البديل غونسالو غارسيا (90+3).

أوسيمن يقهر ليفربول

وسقط ليفربول في اسطنبول بهدف نظيف سجله النيجيري فيكتور أوسيمن من ركلة جزاء (16)، لكنه خرج لاحقا مصابا (71).

وهذه الخسارة الثانية تواليا لليفربول بعد أولى أمام كريستال بالاس (1-2) في الدوري، عقب خمسة انتصارات متتالية ضمن “بريميرليغ”، وفوز بشق الأنفس على أتلتيكو مدريد 3-2 في دوري الأبطال.

وواصل إنتر ميلان الإيطالي وصيف بطل أوروبا في الموسم الماضي انطلاقته المثالية وحقق فوزه الثاني، على حساب ضيفه سلافيا براغ التشيكي 3-0.

على ملعب جوزيبي مياتسا في ميلانو، سجل ثلاثية إنتر قائده الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس (30 و65) والهولندي دنزل دمفريس (34).

في المقابل، تلقى بدأ سلافيا براغ خسارته الاولى بعدما بدأ مشواره بالتعادل مع بودو غليمت النروجي 2-2.

وقلب أتالانتا الإيطالي تأخره أمام ضيفه كلوب بروج البلجيكي بهدف وفاز عليه 2-1 محققا انتصاره الأول.

وبعد تقدم أصحاب الأرض بهدف خريستوس دزوليس (38)، عادل البديل الصربي لازار ساماردجيتش من ركلة جزاء (74)، ثم سجل الكرواتي ماريو باشاليتش هدف الفوز (87).

انتصار ساحق جديد لبايرن

وفي ليماسول، واصل بايرن ميونيخ الألماني انتصاراته الساحقة وهزّ شباك مضيفه بافوس القبرصي خمس مرات في الفوز 5-1.

وكعادته، لم يغب الهدّاف الإنكليزي هاري كاين عن الموعد فسجّل هدفين (15 و34) وأضاف البرتغالي رافايل غيريرو (20) والسنغالي نيكولاس جاكسون (31) والفرنسي ميكايل أوليسيه (69) باقي الأهداف.

ومنذ 22 آب/أغسطس، فاز بايرن بجميع مبارياته مسجّلا ثلاثة أهداف على الأقل أمام ثمانية خصوم ضمن مختلف المسابقات، بمجموع 33 هدفا، فيما استقبل سبعة أهداف.

وحقق أتلتيكو مدريد المنتعش بفوزه على جاره ريال، فوزا كبيرا على ضيفه أينتراخت فرانكفورت 5-1.

سجّل للفائز الإيطالي جياكومو راسبادوري (4) وروبان لو نورمان (33) والفرنسي أنطوان غريزمان (45+1) والأرجنتينيان جيوفاني سيميوني (70) وخوليان ألفاريس من ركلة جزاء (82)، فيما سجل جوناثان بوركارت هدف فرانكفورت (57).

ودكّ مرسيليا الفرنسي شباك ضيفه أياكس أمستردام الهولندي بأربعة أهداف نظيفة سجلها البرازيلي إيغور بايشاو (6 و12) والإنكليزي مايسون غرينوود (26) والغابوني بيار إيميريك أوباميانغ (52).

تشلسي يُفسد عودة مورينيو

وأفسد تشلسي الإنكليزي عودة مدربه السابق جوزيه مورينيو إلى ملعب ستامفورد بريدح وتحقيق أي مفاجأة غير سارة للنادي اللندني، وفاز على فريقه الجديد بنفيكا البرتغالي 1-0.

وسجّل المدافع الكولومبي ريتشارد ريوس هدف المباراة الوحيد بالخطأ في مرمى فريقه (18)، مانحا تشلسي فوزه الأول بعد الخسارة الافتتاحية أمام بايرن ميونيخ الألماني.

في المقابل، تلقى بنفيكا خسارته الثانية بعد الأولى الصادمة أمام قره باغ الأذربيجاني والتي أدت إلى إقالة مدربه السابق برونو لاجي.

وكانت المباراة على ملعب ستامفورد بريدج عاطفية بالنسبة إلى جمهور تشلسي ومدربهم السابق مورينيو الذي قاد النادي إلى لقب الدوري الإنكليزي الممتاز ثلاث مرات في فترتين.

واكتفى الجار توتنهام بالتعادل مع مضيفه بودو غليمت النروجي 2-2.