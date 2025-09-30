“الصحة” تستحدث “وحدة الأورام النسائية” في مركز الكويت لمكافحة السرطان لتعزيز خدمات صحة المرأة

وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء استحداث (وحدة الأورام النسائية) في مركز الكويت لمكافحة السرطان بمنطقة الصباح الطبية التخصصية وذلك في إطار خططها الاستراتيجية لتوسيع نطاق خدمات الرعاية التخصصية والارتقاء بمستواها.

وذكرت (الصحة) في بيان صحفي أن إنشاء الوحدة الجديدة يعد خطوة محورية لتعزيز خدمات التشخيص والعلاج والوقاية في مجال الأورام النسائية بما ينعكس على جودة الرعاية الصحية المقدمة للنساء في دولة الكويت.

وأضافت أن هذه الخطوة تأتي انسجاما مع رؤيتها لتعزيز صحة المرأة وفق أحدث الممارسات الطبية العالمية بما يسهم في دعم جودة الحياة والوقاية من المضاعفات ويعزز مكانة دولة الكويت إقليميا في مجال طب الأورام النسائية.

ووفق البيان تم تكليف المتخصصة في جراحات الأورام النسائية الدكتورة نورة الإبراهيم بمهام رئيس (الوحدة) وذلك في سياق توجه وزارة الصحة نحو تمكين الكوادر الوطنية المؤهلة وإبراز الكفاءات الطبية المتخصصة في مواقع قيادية تسهم في تطوير الخدمات الصحية.

ونقل البيان عن الإبراهيم قولها إن إنشاء (الوحدة) يشكل إضافة نوعية لمسيرة تطوير صحة المرأة في دولة الكويت مشيرة إلى أن وجودها ضمن مركز الكويت لمكافحة السرطان بما يحتويه من خدمات متكاملة وتخصصات مساندة سيمكن من تقديم رعاية شاملة ومتواصلة للمرضى.

وأوضحت أنه سيتم اعتماد آليات واضحة للتحويل لضمان سرعة وصول المراجعين إلى الخدمات المطلوبة معربة عن تقديرها لمتابعة وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي ووكيل الوزارة الدكتور عبدالرحمن المطيري ودعمهما المستمر وتذليل التحديات.