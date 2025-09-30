وزيرة الأشغال: مشاركة دولة الكويت في “جلوبال ريل 2025” تعكس الحرص على دعم قطاع النقل والتعاون الخليجي

وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان برفقة وفد وزارة الأشغال العامة المشارك في معرض "جلوبال ريل 2025" بأبوظبي

أكدت وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان اليوم الثلاثاء أن مشاركة دولة الكويت في المؤتمر العالمي للسكك الحديد والنقل والبنية التحتية (جلوبال ريل 2025) تعكس الحرص على الوجود في المنصات الدولية المتخصصة والالتزام بدعم قطاع النقل كأحد المحركات الأساسية للتنمية المستدامة وتعزيز التعاون الخليجي في شتى المجالات.

وقالت الدكتورة المشعان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب افتتاح المؤتمر في أبوظبي إن مثل هذه المحافل الدولية تمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التجارب العالمية في مجال النقل والسكك الحديد بما يسهم في تطوير المشاريع الجارية في دولة الكويت وتعزيز كفاءتها.

وأعربت عن تطلع دولة الكويت من خلال المشاركة في المؤتمر إلى الاستفادة من مخرجات الجلسات النقاشية وحلقات العمل المتعلقة بالحلول المبتكرة والتقنيات الحديثة مبينة أن تعزيز الربط الخليجي والعربي في قطاع السكك الحديد يشكل أولوية لتحقيق التكامل الاقتصادي وزيادة انسيابية حركة التجارة والأفراد.

وفي إطار العلاقات الاخوية التي تربط دولة الكويت بالإمارات اعتبرت المشعان أن التعاون الثنائي في مختلف المجالات التنموية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز مسارات العمل المشترك ورافدا مهما لتدعيم جهود التكامل الاقليمي بما ينسجم مع تطلعات البلدين نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهارا.

وعلى هامش المؤتمر أجرت الوزيرة المشعان بجولة تفقدية لأجنحة المعرض برفقة عدد من الوزراء والمسؤولين العرب حيث اطلعت على أحدث الابتكارات في مجالات النقل والسكك الحديد والتقنيات الذكية التي تقدمها المؤسسات والشركات العالمية المشاركة.

ويعقد معرض ومؤتمر (جلوبال ريل 2025) في نسخته الثانية تحت شعار (قيادة مستقبل النقل وتعزيز الترابط العالمي) ويستمر حتى الثالث من أكتوبر المقبل.

ويشارك في المؤتمر أكثر من 24 وزيرا ووفدا وزاريا و200 جهة عارضة تمثل 14 قطاعا مختلفا وتتخلله أكثر من 55 جلسة نقاشية تغطي قضايا التمويل المستدام والسياسات والحوكمة والقطارات فائقة السرعة والذكاء الاصطناعي والأتمتة وتخطيط مدن المستقبل.