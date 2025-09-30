بورصة الكويت تطلق النسخة الثانية من مبادرة “الجرس” للثقافة المالية تزامناً مع “أسبوع المستثمر العالمي”

رئيس أول لإدارة التسويق والاتصال المؤسسي في بورصة الكويت ناصر مشاري السنعوسي

في خطوة تؤكد التزامها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، أعلنت بورصة الكويت عن إطلاق النسخة الثانية من مبادرة “الجرس” لنشر الثقافة المالية خلال شهر أكتوبر 2025، وذلك استمراراً لجهودها في تعزيز الوعي المالي بين مختلف شرائح المجتمع. وتأتي هذه المبادرة بالتزامن مع النسخة التاسعة من “أسبوع المستثمر العالمي”، الحملة الدولية المقامة من يوم الإثنين 6 أكتوبر إلى 12 أكتوبر 2025 والمنظمة من قبل المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) بالتعاون مع الاتحاد العالمي للبورصات (WFE).

تهدف مبادرة “الجرس” إلى تعزيز الوعي المالي بين جميع شرائح المجتمع، وتمكين الأفراد من اتخاذ قرارات استثمارية واعية ومستنيرة، بما يساهم في بناء مستقبل مالي أكثر استدامة للكويت. هذا وتنظم هذه النسخة بالتعاون مع معهد و جمعية المحللين الماليين المعتمدين (CFA)، وشركة الخليج كابيتال للاستثمار (Invest GB)، وجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا (GUST)، وشركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية (CINET)، حيث تولي بورصة الكويت الثقافة المالية أهمية كبرى باعتبارها عنصراً محورياً في رؤيتها منذ تأسيسها، فهي تمثل ركناً أساسياً لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتؤدي دوراً جوهرياً لتعزيز مكانة بورصة الكويت إقليمياً ودولياً، من خلال تمكين الأفراد من اتخاذ قرارات استثمارية واعية تسهم في بناء مستقبل مالي أكثر إشراقاً.

تعليقاً على المبادرة، قال السيد/ ناصر مشاري السنعوسي، رئيس أول إدارة التسويق والاتصال المؤسسي: “ساهمت النسخة الأولى من مبادرة “الجرس” في رفع مستوى الوعي بالثقافة المالية بين مختلف شرائح المجتمع. وقد لمسنا أن هناك شغفاً حقيقياً لاكتساب المعرفة المالية، وتعزيز قدرات المجتمع الكويتي في إدارة المدخرات والاستثمار بوعي. ويعود هذا النجاح إلى الشراكات الاستراتيجية التي عقدتها البورصة مع مجموعة من المؤسسات التعليمية والمهنية الرائدة، ويعكس الالتزام بدورها كمؤسسة وطنية فاعلة، تعمل على دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتضع الثقافة المالية في صميم استراتيجيتها لتعزيز مكانة السوق محلياً وإقليمياً.”

كما أضاف: “بناءً على هذه النتائج الإيجابية، تعلن بورصة الكويت عن إطلاق النسخة الثانية من المبادرة، بما يعزز استمرارية أثرها، حيث تؤمن الشركة بأن الثقافة المالية تمثل ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة، وأن الاستثمار في هذا المجال يشكل استثماراً في مستقبل أكثر إشراقاً للكويت وأجيالها القادمة. أود أن أشكر معهد وجمعية المحللين الماليين المعتمدين، وشركة الخليج كابيتال للاستثمار، وجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا (GUST)، وشركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية (CINET)، على جهودهم الحثيثة، واتطلع إلى المزيد من التعاون في المستقبل.”

تتضمن النسخة الثانية من مبادرة “الجرس” سلسلة من الأنشطة والفعاليات المتنوعة، من أبرزها ندوة بالتعاون مع شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية (CINET) حول الثقافة الائتمانية، وورشة عمل بالتعاون مع جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا (GUST) متخصصة بعنوان “إعداد الميزانية للنجاح” يقدمها الدكتور/ عبدالله الفلاح، رئيس مركز التعليم التنفيذي، والتي تركز على مفاهيم التخطيط المالي السليم وإدارة الميزانية بفعالية.

كما ستنظم جمعية المحللين الماليين المعتمدين دورة متخصصة حول الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في القطاعين المالي والاستثماري يقدمها الدكتور/ دان فيلبس، رئيس استراتيجيات شركة روثكو الاستثمارية، وقيادي مشارك في أبحاث الذكاء الاصطناعي ومركز التكنولوجيا المالية في جامعة ووريك، بما يعكس تركيز المبادرة على تزويد المشاركين بالمعرفة الأساسية والرؤى المستقبلية التي تمكّنهم من اتخاذ قرارات استثمارية واعية ومحكمة.

بالإضافة إلى ذلك، تستعد بورصة الكويت لإطلاق الموسم الثالث من بودكاست “الجرس” بالتعاون مع شركة الخليج كابيتال للاستثمار (Invest GB)، استمراراً لنجاح المواسم السابقة في نشر الوعي المالي بأسلوب حديث وجاذب. كما ستثري البورصة محتوى بوابتها الإلكترونية المعنية بالتعليم، اكاديمية البورصة (academy.boursakuwait.com.kw)، والتي تهدف إلى تعزيز المعرفة بسوق المال للمستثمرين الجدد والمحترفين، إضافةً إلى نشر المحتوى على كافة قنواتها للتواصل، وذلك بالتعاون مع معهد المحللين الماليين المعتمدين.

رئيس مجلس إدارة شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية “CINET” عالية بدر الحميضي

تعليقاً على مشاركة شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية (CINET)، قالت السيدة/ عالية بدر الحميضي، رئيس مجلس إدارة CINET: يسعدنا أن نواصل دعمنا لمبادرة ‘الجرس’ من خلال المشاركة في نسختها الثانية، تأكيداً على التزامنا بنشر الثقافة الائتمانية وتعزيز الوعي المالي في المجتمع. فالمعلومات الائتمانية اليوم ليست مجرد أرقام، بل هم أدوات تمكّن وتساعد الأفراد والمؤسسات على اتخاذ قرارات مالية واعية ومدروسة. ومن خلال مشاركتنا في هذه المبادرة، نسعى إلى تسليط الضوء على أهمية الفهم الصحيح للتصنيف الائتماني ودوره في تمكين الأفراد من بناء مستقبل مالي أكثر استقراراً وأماناً.”

شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية (CINET) هي المزود الوحيد للمعلومات الائتمانية وتقديم التصنيف الائتماني في دولة الكويت، وهي تعمل تحت رقابة وإشراف بنك الكويت المركزي.

قال الرئيس التنفيذي للاستثمار بالوكالة ورئيس أول – إدارة الثروات في شركة الخليج كابيتال للاستثمار “InvestGB” طارق الصالح

تعليقاً على مشاركة شركة الخليج كابيتال للاستثمار (InvestGB)، قال الرئيس التنفيذي للاستثمار بالوكالة ورئيس أول – إدارة الثروات، السيد/ طارق الصالح: “يسعدنا أن نواصل شراكتنا مع بورصة الكويت لإطلاق الموسم الثالث من بودكاست الجرس. هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة في نشر الثقافة المالية بأسلوب مبتكر وجاذب، بما يعزز من وعي المستثمرين الجدد والمحترفين على حد سواء. إن التزامنا بالتعاون مع المؤسسات الوطنية الرائدة ينسجم مع رؤيتنا في Invest GB لبناء مجتمع استثماري أكثر معرفة واستعداداً للمستقبل.”

شركة InvestGB هي الذراع الاستثماري لبنك الخليج، وتقدم مجموعة من الخدمات في مجال إدارة الثروات والأصول، الاستثمار، والخدمات الاستشارية للأفراد من ذوي الثروات العالية والمستثمرين من المؤسسات.

رئيس مركز التعليم التنفيذي في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا الدكتور عبدالله الفلاح

تعليقاً على مشاركة جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، قال الدكتور/ عبدالله الفلاح، رئيس مركز التعليم التنفيذي في الجامعة: “في مركز التعليم التنفيذي بجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، نحرص على تزويد المشاركين بالمهارات العملية التي تُحدث فرقاً حقيقياً في حياتهم الشخصية والمهنية. ويعكس تعاوننا مع بورصة الكويت في برنامج الثقافة المالية رؤيتنا المشتركة لنشر الوعي المالي وتعزيز أسس الإدارة المسؤولة للمال. ومن خلال ورشة «إعداد الميزانية للنجاح»، نهدف إلى تمكين المشاركين بالأدوات اللازمة لاتخاذ قرارات مالية واعية وبناء مستقبل أكثر استقراراً.”

يأتي التعاون بين البورصة وجامعة الخليج تأكيداً على التزام الجامعة بدورها في خدمة المجتمع، من خلال مبادرات تهدف إلى تطوير المعرفة والمهارات العملية للطلاب والخريجين وكافة فئات المجتمع بشكل عام، حيث تواصل الجامعة الحفاظ على مكانتها كمؤسسة تعليمية مرموقة، وهي تشكل أفضل اختيار للطلبة الباحثين عن التميز المهني والتعليم التجريبي.

رئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الكويت طلال الخميس

ومن جهته، قال السيد/ طلال الخميس، رئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الكويت: “تعود الشراكة الاستراتيجية بين الجمعية وبورصة الكويت إلى العام 2018، وهذه هي المشاركة الثانية لنا في مبادرة “الجرس” التي تعكس التزامنا المشترك بتعزيز الثقافة المالية في المجتمع. حيث تؤمن الجمعية بأن نشر الثقافة المالية يعد ركيزة أساسية لبناء جيل واعٍ مالياً، وقادر على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز استقراره.”

جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الكويت جمعية من محترفي الاستثمار، تتألف من مديري المحافظ، ومحللي الاسهم، ومستشاري الاستثمار وغيرهم من الممارسين الماليين، والتي تخدم حاملي شهادة CFA والمرشحين لبرنامج CFA محليًا منذ عام 2008.

والجدير بالذكر بأن بورصة الكويت وقعت مذكرة تفاهم مع الجمعية في أكتوبر 2018، بهدف توفير المحتوى التعليمي الخاص بأُسس الاستثمار، ليتم توفيره عن طريق اكاديمية البورصة، بالإضافة إلى التعاون في إقامة البرامج التدريبية والتوعوية. هذا وتشكل هذه المبادرات جزءًا من جهود بورصة الكويت لإحداث تأثير هادف على المجتمعات التي تعمل فيها كجزء من استراتيجيتها للاستدامة المؤسسية والتزام الشركة بتطبيق مبادرات تسعى الى رفع مستوى المعرفة وتطوير الخبرات والمهارات لكافة المشاركين في سوق المال. كما تتماشى مع الهدف 4 – التعليم الجيد – والهدف 17 – الشراكة من أجل الأهداف – من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

يأتي دعم بورصة الكويت لأسبوع المستثمر العالمي متناغماً مع استراتيجية الشركة للاستدامة المؤسسية، والتي تنص علــى ضمــان تطبيــق المبــادرات وتوافقهــا مــع حوكمــة المسؤولية الاجتماعيــة للشــركة، ومعاييــر أفضل الممارســات في القطاع الذي تعمل به، وتوقعــات المســتثمرين؛ بالإضافة إلى إنشاء شــراكات قويــة ومســتدامة تســاعد بورصــة الكويــت علــى تحقيــق النجــاح وتتيــح للشــركة الاســتفادة مــن قــدرات ونقــاط قــوة الشــركات أو المؤسسات الأخــرى التــي تمتلــك خبــرة فــي مجــالات مختلفـة، بالإضافـة إلى دمـج جهود المسؤولية الاجتماعية للشــركات مــع ثقافــة الشــركة، وذلــك مــن أجل تحقيــق الاســتدامة والتأثير المســتمر ليتــم تنفيــذه وغرســه فــي عمليات الشركة اليومية.