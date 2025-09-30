ممثل سمو رئيس مجلس الوزراء يتوجه إلى السعودية للمشاركة بمؤتمر قادة ميونيخ للأمن

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح

غادر ممثل سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح والوفد الرسمي المرافق له البلاد اليوم الثلاثاء متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة للمشاركة في اجتماع قادة مؤتمر ميونيخ للأمن والمزمع عقده في مدينة العلا.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع الذي تنطلق أعماله يوم غد الأربعاء وتستمر حتى بعد غد الخميس عددا من المواضيع المدرجة على جدول أعماله منها التجارة العالمية والأزمات الإقليمية والتحول في مجال الطاقة.

كما يتناول الاجتماع أمن طرق التجارة البحرية وجهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والأمن النووي فضلا عن تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات الطاقة والتعاون الاقتصادي.

وكان في وداعه على أرض مطار الكويت الدولي عدد من القيادات الأمنية.