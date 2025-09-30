“قوة الإطفاء” تنفذ حملة تفتيشية في منطقة العارضية الحرفية

جانب من حملة قوة الاطفاء العام في منطقة العارضية الحرفية

نفذت قوة الإطفاء العام اليوم الثلاثاء حملة تفتيشية في منطقة العارضية الحرفية أسفرت عن غلق إداري لـ33 محلا ومنشأة مخالفة إضافة إلى تحرير 109 إخطارات و13 إنذارا بالغلق لمنشآت أخرى تحت إشراف نائب رئيس قوة الإطفاء للحماية المدنية بالتكليف العميد عمر بورسلي.

وقال العميد بورسلي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الحملة جاءت تنفيذا لتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بزيادة وتيرة الحملات التفتيشية استجابة للمسؤولية الوطنية في حفظ الأرواح والممتلكات وتعزيز السلامة والأمن المجتمعي.

وأضاف أن (قوة الإطفاء) تواصل حملاتها بشكل يومي في جميع مناطق البلاد لرصد المخالفات والتأكد من استيفاء معايير السلامة والوقاية من الحريق بما في ذلك التخزين غير السليم والعشوائي وعدم الحصول على التراخيص اللازمة إضافة إلى المعدات المهملة التي تفتقر للصيانة.

وأوضح العميد بورسلي أن فرق الإطفاء باشرت منذ بداية الحملة بمتابعة المباني والمنشآت غير الملتزمة باشتراطات السلامة من الحريق والعمل على تطبيق المعايير المعتمدة.

وحث المؤسسات وأصحاب المباني على الالتزام التام باشتراطات السلامة والوقاية من الحريق والتعاون مع فرق التفتيش لتفادي قرارات الإغلاق أو الإجراءات القانونية مشددا على أن الغاية الأساسية تتمثل في صون الأرواح والممتلكات وضمان بيئة آمنة للجميع.