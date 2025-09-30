وزير شؤون الديوان الأميري ورئيس ديوان سمو ولي العهد يستقبلان القائم بالأعمال الأمريكي وسفراء اليونان وألبانيا وفلسطين

معالي وزير شؤون الديوان الأميري و معالي رئيس ديوان سمو ولي العهد يستقبلان القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية

استقبل معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح ومعالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح بقصر بيان صباح اليوم سعادة القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة لدى دولة الكويت ستيفن بتلر الذي قدم التهنئة لمعاليهما بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الصديقين والتأكيد على متانة الشراكة الاستراتيجية بينهما والحرص على تنميتها في مختلف المجالات.

مستذكرا معاليه الدور البارز للولايات المتحدة الأمريكية في تحرير دولة الكويت من الغزو العراقي الغاشم معربا عن شكره لها حكومة وشعبا لهذا الموقف التاريخي.

كما أكد معاليه ترحيب دولة الكويت بخطة السلام التي اعلن عنها فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة والجهود التي بذلها لإنهاء الحرب في قطاع غزة والتوصل إلى اتفاق ينهي معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من القطاع ومنع تهجير الشعب الفلسطيني والبدء في إعادة الإعمار.

كما استقبل معاليهما سعادة سفير جمهورية اليونان الصديقة لدى دولة الكويت يوانيس بلوتاس، حيث جرى بحث علاقات التعاون المشترك بين البلدين والشعبين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

واستقبل معاليهما سعادة سفير جمهورية ألبانيا لدى دولة الكويت إلير هوسا حيث تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الطيبة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين وفرص تنميتها على جميع المستويات.

كما استقبل معاليهما سعادة سفير دولة فلسطين الشقيقة لدى دولة الكويت رامي طهبوب وجرى بحث العلاقات الأخوية الوطيدة وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين ويعزز العمل العربي المشترك مؤكدا معاليه موقف دولة الكويت المبدئي والثابت في التضامن والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في سعيه لنيل حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة.