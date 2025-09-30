النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية يفتتح المرافق الجديدة لنادي ضباط الشرطة

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح يشهد افتتاح المرافق الجديدة لنادي ضباط الشرطة

افتتح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح المرافق الجديدة لنادي ضباط الشرطة أمس الاثنين بحضور وكيل (الداخلية) بالتكليف اللواء علي العدواني ووكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن العام اللواء حامد الدواس وكبار قيادات الوزارة وأعضاء مجلس إدارة النادي.

وأكد الشيخ فهد اليوسف في بيان لوزارة الداخلية اليوم الثلاثاء أن افتتاح هذه المرافق يجسد حرص الوزارة على رعاية منتسبيها وتوفير بيئة متكاملة لأسرهم مشددا على أن النادي يمثل واجهة حضارية ومنصة اجتماعية وثقافية ورياضية تعكس اهتمام الوزارة بدعم الضباط وتعزيز أواصر الترابط الإنساني بينهم.

وأضاف أن هذه المرافق ما هي إلا جزء من خطة شاملة لتطوير الخدمات الموجهة لمنتسبي وزارة الداخلية مشيرا إلى أن الاهتمام بالعنصر البشري وتعزيز الاستقرار الاجتماعي لعناصر المؤسسة الأمنية يمثلان ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة التي تسعى دائما لتوفير أفضل بيئة عمل ومعيشة لضباطها وأبنائهم بما ينعكس إيجابا على عطائهم وأدائهم لمهامهم الوطنية.

بدوره أشاد وكيل وزارة الداخلية بالتكليف اللواء علي العدواني وفق البيان بما شهده النادي من تطوير شامل لمرافقه وخدماته مؤكدا أن هذه النقلة النوعية تأتي في إطار توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح وحرص الوزارة على توفير بيئة متكاملة لمنتسبيها وأسرهم.

وأوضح اللواء العدواني أن هذه المرافق بما تضمه من شاليهات ومسابح وصالات متعددة الاستخدامات إلى جانب الخدمات الترفيهية والاجتماعية تمثل إضافة كبيرة تلبي احتياجات الضباط وأسرهم وتعكس اهتمام وزارة الداخلية بالعنصر البشري ودعمه على كافة المستويات.

من جانبه ألقى رئيس مجلس إدارة نادي ضباط الشرطة العميد حقوقي عبدالمحسن العكشان كلمة رحب فيها بالحضور موضحا أن المجلس ومنذ صدور قرار إعادة تشكيله حرص على إطلاق مبادرات تطويرية نوعية مخصصة لمنتسبي وزارة الداخلية.

وأشار العميد العكشان إلى أن هذه الخطوات التطويرية تأتي في إطار خطة شاملة لتحديث مرافق النادي وتوسيع خدماته بما يتماشى مع تطلعات منتسبي وزارة الداخلية وأسرهم مشددا على أن مجلس الإدارة ماض في تبني مبادرات نوعية ترتقي بالخدمات المقدمة وتواكب أحدث المعايير في الإدارة والتشغيل.

وأضاف أن تدشين التطبيق الخاص بالنادي يمثل منصة ذكية متكاملة تشمل جميع خدمات النادي من حجوزات الشاليهات والمسابح والقاعات ومخيم وزارة الداخلية إلى جانب متابعة الأنشطة والفعاليات المختلفة.

كما أشار إلى أن النادي سيظل بيتا جامعا لمنتسبي وزارة الداخلية وأسرهم ومنصة لتعزيز الروابط الاجتماعية والثقافية والرياضية بما يعكس مكانة وزارة الداخلية وحرصها على الاهتمام بمنتسبيها وتوفير أفضل الخدمات لهم.

وأوضح البيان أن الحفل اختتم بالإعلان عن التدشين الرسمي للتطبيق الإلكتروني وسط تأكيد أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في خدمات النادي وتعكس رؤية وزارة الداخلية في توفير بيئة متكاملة ومتميزة لمنتسبيها وأسرهم بما يعزز دور النادي كمنصة رائدة للأنشطة الاجتماعية والثقافية والترفيهية.