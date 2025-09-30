×
×

سمو أمير البلاد يتلقى اتصالا من سلطان عمان جرى خلاله استعراض العلاقات الأخوية والراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين

سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان
الكويت مميز
نُشر :
س
س

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا ظهر اليوم من أخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة جرى خلاله استعراض العلاقات الأخوية الطيبة والراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل الآراء بشأنها.

هذا وقد شكر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أخاه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة على هذا التواصل الأخوي المجسد لعمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.

اقرأ ايضا

الهلال الأحمر الكويتي توزع وجبات إفطار الصائم وكسوة العيد في جزر القمر
الهيئة العامة للبيئة ترصد نفوق عدد من أسماك (الجم) على شواطئ الصليبيخات
مجلس الوزراء: إيقاف الرحلات التجارية المباشرة مع جمهورية الهند نظرا للأوضاع الصحية


Web Design & SEO by WebVueZoughaib