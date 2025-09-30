وزارة التعليم العالي تبحث الخطط والمقترحات المتعلقة بتحديث آليات عمل هياكل المكاتب الثقافية

جانب من اجتماع اللجنة برئاسة وكيل الوزارة الدكتور بدر البصيري

بحثت وزارة التعليم العالي اليوم الثلاثاء في اجتماع عقدته لجنة إعادة هياكل المكاتب الثقافية الخطط والمقترحات المتعلقة بتحديث آليات عمل هياكل المكاتب الثقافية بالخارج وذلك برئاسة وكيل الوزارة الدكتور بدر البصيري.

وقال الدكتور البصيري في تصريح صحفي إنه انطلاقا من حرص الوزارة على تطوير منظومة العمل في المكاتب الثقافية بالخارج عقدت اللجنة اجتماعها لبحث الخطط والمقترحات المتعلقة بتحديث آليات العمل وتعزيز كفاءتها بما يتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة.

وأكد أن الوزارة ماضية في تنفيذ خطط تطويرية شاملة تواكب تطلعات الدولة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية مشددا على أهمية الدور الذي تضطلع به المكاتب الثقافية في الخارج باعتبارها حلقة وصل مباشرة بين الطلبة والوزارة وواجهة مشرفة لدولة الكويت في مختلف المحافل الأكاديمية.

وأثنى على الجهود التي تبذلها لجنة إعادة هياكل المكاتب الثقافية مؤكدا حرص الوزارة على دعم مخرجاتها والعمل على ترجمتها إلى خطوات عملية تعزز من جودة العمل المؤسسي وتخدم أبناءنا الطلبة في الخارج.

وتمت خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بإعادة هيكلة المكاتب الثقافية بهدف رفع كفاءة الأداء الإداري والأكاديمي وتطوير الخدمات المقدمة للطلبة المبتعثين بما يسهم في تذليل العقبات التي قد تواجههم خلال مسيرتهم الدراسية وضمان متابعتهم الأكاديمية على الوجه الأمثل.