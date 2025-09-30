دولة الكويت ترحب وتشيد بالجهود الأمريكية لإنهاء الحرب على قطاع غزة

وزارة الخارجية الكويتية

أعربت وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء عن ترحيب وإشادة دولة الكويت بالجهود التي بذلتها الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة والتوصل إلى اتفاق ينهي معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق ويصون حقوقه غير القابلة للتصرف ويؤدي إلى انسحاب كامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع والبدء في إعادة الإعمار ومنع تهجير الشعب الفلسطيني ودعم السلام العادل والشامل.

وقالت (الخارجية) في بيان لها إن دولة الكويت إذ تؤكد ثقتها التامة في قدرة الرئيس دونالد ترامب على إيجاد حل سلمي ودائم في غزة لتعرب عن مساندتها ودعمها لهذه الجهود الصادقة التي تأمل أن تؤدي إلى إيصال فوري للمساعدات الإنسانية العاجلة والملحة للفلسطينيين وبناء سلام مستند على حل الدولتين وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.