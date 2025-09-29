“الصحة” تدشن حملة تطعيمات الشتاء لتعزيز الوقاية من الأمراض الموسمية

المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند تدشين الحملة السنوية لتطعيمات الشتاء الموسمية للعام العاشر على التوالي ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز الوقاية من الأمراض الموسمية وصون صحة الإنسان.

وأوضح السند في بيان صحفي اليوم الاثنين أن درء الأمراض والميكروبات في فصل الشتاء يأتي ضمن أوليات المنظومة الصحية في البلاد مضيفا أن هذه المكيروبات تشمل فيروسات وبكتيريا موسمية مثل الانفلونزا والمكورات الرئوية التي تنشط عادة في منتصف سبتمبر وتستمر حتى مايو وتبلغ ذروتها ما بين أكتوبر ومارس.

وبين أن هذه الأمراض قد تفضي إلى مضاعفات خطرة لدى بعض فئات المجتمع لا سيما الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والحوامل وذوي المناعة المنخفضة.

وذكر أن الوزارة وفرت لقاح الإنفلونزا المحدث إلى جانب النسخة المطورة من لقاح المكورات الرئوية التي تغطي 20 نمطا من البكتيريا والتي تقي من أمراض خطيرة بينها الالتهاب الرئوي والتهاب السحايا لافتا إلى أن الوزارة قدمت خلال المواسم السابقة أكثر من 5ر2 مليون جرعة من هذه التطعيمات والذي يعكس التزامهم بحماية الصحة العامة في المجتمع.

وأشار إلى أن هذه التطعيمات متاحة في أكثر من 75 موقعا في مختلف محافظات البلاد عبر أقسام الصحة الوقائية في مراكز الرعاية الأولية إضافة إلى المستشفيات العامة لافتا إلى أنه تم تخصيص 15 موقعا جديدا هذا العام لضمان تغطية أوسع.

ودعا السند المواطنين والمقيمين كافة لا سيما الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات إلى تلقي التطعيمات المتوفرة مجانا في المراكز والمستشفيات وذلك لحماية الفرد والمجتمع.