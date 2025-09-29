الداخلية: ضبط نحو نصف مليون حبة كبتاغون و100 ألف كبسولة ليريكا وسلاحين ناريين بحوزة مقيمين بصورة غير قانونية

وزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرتا اليوم الاثنين ضبط نحو نصف مليون حبة من مادة الكبتاغون و100 ألف كبسولة ليريكا وسلاحين ناريين بحوزة شخصين من المقيمين بصورة غير قانونية بعد عملية متابعة وتحريات دقيقة.

وقالت (الداخلية) في بيان صحفي إن العملية انطلقت عقب ورود معلومات من احدى الدول الشقيقة حول قدوم كمية ضخمة من المؤثرات العقلية إلى البلاد إذ جرى على الفور تكثيف الجهود الأمنية وجمع المعلومات اللازمة.

وأوضحت أن “التحريات أسفرت عن تحديد هوية مستقبلي الشحنة وتبين أنهم من أرباب السوابق في قضايا المخدرات وبناء على إذن النيابة تمت مداهمتهم في منطقة (السالمية) بعد تفتيشهم وتفتيش مساكنهم بمنطقة تيماء تم ضبط الكمية المهربة”.

وشددت على استمرارها في التصدي بكل حزم لكل محاولات تهريب وترويج السموم المخدرة مؤكدة جاهزية رجال الأمن ويقظتهم العالية لحماية أمن المجتمع وسلامته.