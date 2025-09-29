الداخلية: القبض على مقيم عربي ينتمي لجماعة محظورة تستهدف النيل من أمن البلاد

وزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية عن تمكن الأجهزة الأمنية ممثلة بجهاز أمن الدولة من إلقاء القبض على مقيم عربي الجنسية منتم لجماعة محظورة تستهدف النيل من أمن البلاد وزعزعة نظمها الأساسية وذلك بعد أن تبين تخطيطه لتنفيذ عملية إرهابية تفجيرية تستهدف دور العبادة.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان صحفي اليوم الاثنين أن التحريات الدقيقة أسفرت عن ضبط المتهم بعد متابعة ورصد إذ عثر في مقر سكنه على عدد من الأجهزة والمواد التي تدخل في صناعة المفرقعات إضافة إلى طرق تحضيرها واستعمالها مما يثبت خطورة المخطط الذي كان يسعى لتنفيذه.

وأضافت أن ذلك يأتي في إطار الجهود الاستباقية الحثيثة التي تبذلها الوزارة لحماية أمن البلاد وصون استقرارها مؤكدة أنها بالمرصاد وبكل حزم لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الكويت أو تهديد سلامة المجتمع. وشددت أنها لن تسمح بأي حال من الأحوال بمثل هذه المخططات الإرهابية وستتصدى لها بكل قوة وحزم حفاظا على أمن الوطن وأمان المواطنين والمقيمين.