رئيس الطيران المدني يؤكد الحرص على توسيع شبكة العلاقات الجوية وتعزيز التعاون الدولي

رئيس الطيران المدني الشيخ حمود مبارك الحمود الصباح خلال مأدبة غداء أقامها وفد الامارات

أكد رئيس الطيران المدني الشيخ المهندس حمود مبارك الحمود الصباح الحرص على توسيع شبكة الكويت من العلاقات الجوية وتعزيز التعاون الدولي في مجال الطيران المدني بما يخدم المصالح المشتركة للأطراف.

جاء ذلك في بيان للطيران المدني حصلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) على نسخة منه بعد لقاءات واجتماعات عقدها وفد دولة الكويت برئاسة الشيخ حمود مساء أمس الأحد خلال مشاركته في أعمال الجمعية العامة الـ 42 لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) المنعقدة في مدينة مونتريال الكندية.

وذكر البيان أن الوفد الكويتي عقد اجتماعا مع الوفد الياباني على هامش أعمال الجمعية جرى خلاله بحث سبل تطوير الأمور التشغيلية وتحديث مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين.

وأضاف أنه عقد أيضا اجتماعا ثنائيا مع وفد كوريا الجنوبية تم خلاله الاتفاق على تشجيع الشركات التابعة للبلدين لبدء التشغيل الجوي المباشر بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز العلاقات المشتركة وتوفير رحلات مباشره نظرا لحاجة سوق النقل الجوي في الكويت لهذا التشغيل.

وأشار إلى مشاركة وفد الطيران المدني الكويتي في حفل الاستقبال الذي أقامته الإمارات على شرف الوفود المشاركة في أعمال الجمعية العامة للطيران المدني بدورتها الحالية.

وكانت منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) قد كرمت الثلاثاء الماضي دولة الكويت تقديرا للتقدم الذي أحرزته في إرساء منظومة فعالة لمراقبة أمن الطيران المدني وتحسين مستوى التنفيذ الفعال لقواعد (إيكاو) وتوصياتها الدولية للمعايير والممارسات المعتمدة من المنظمة.

وتتواصل اجتماعات الجمعية العمومية ال42 لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) في مونتريال الكندية خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 3 أكتوبر المقبل بمشاركة واسعة من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية المتخصصة في قطاع الطيران المدني.