“الشؤون” و”البلدية” تطلقان حملة ميدانية لإزالة الصناديق العشوائية للحفاظ على المظهر العام

من الحملة

أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة بالتنسيق مع بلدية الكويت اليوم الأحد حملة ميدانية واسعة لإزالة الصناديق العشوائية المخالفة المنتشرة في بعض الطرقات لحماية المظهر الحضاري للبلاد وضمان انسيابية الحركة داخل المناطق.

وقالت (الشؤون) في بيان صحفي إن الحملة جاءت بتعليمات وتوجيهات من وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة واستجابة للملاحظات المتزايدة حول الآثار السلبية لهذه الصناديق على المنظر العام وما تسببه من إعاقة للمرور.

وأضافت أن فرق الرقابة الميدانية باشرت مهامها متخذة الاجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.

وأوضحت أن هذه الجهود تندرج ضمن خطة عمل مشتركة مع الجهات المعنية بغية تكثيف الرقابة على الطرقات ومنع أي ممارسات غير نظامية تخل بالنظام العام أو تعيق جهود الدولة في تحسين البيئة الحضارية.

وأكدت أن مسؤولية الحفاظ على المظهر الحضاري لا تقع على الأجهزة الحكومية وحدها بل هي شراكة تتطلب تعاون الأفراد والمؤسسات على حد سواء داعية إلى تعزيز الوعي المجتمعي والمشاركة الإيجابية لدعم هذه الجهود الوطنية.