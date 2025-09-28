المدير العام للجمارك يؤكد أهمية تكثيف الجهود وتعزيز التعاون بين مختلف الإدارات الجمركية

مدير عام الإدارة العامة للجمارك يوسف النويف ونائب المدير العام لشؤون البحث والتحري صالح العمر يتفقدان ميناء الشويخ وجزيرة فيلكا

أكد مدير عام الإدارة العامة للجمارك يوسف النويف أهمية تكثيف الجهود وتعزيز التعاون بين مختلف الإدارات الجمركية بما يحقق الانسيابية في حركة البضائع وحماية البلاد من أي محاولات للتهريب.

جاء ذلك في تصريح صحفي للنويف عقب تفقده ميناء الشويخ – إدارة جمارك الموانئ الشمالية – وجزيرة فيلكا يرافقه نائب المدير العام لشؤون البحث والتحري صالح العمر.

وأشاد النويف بجهود المفتشين الجمركيين ودورهم الحيوي في دعم المنظومة الأمنية والاقتصادية للدولة مشددا على استمرار عمليات المتابعة الميدانية لتعزيز الانضباط والجاهزية ورفع مستوى الأداء.

وأشار إلى أن الإدارة العامة للجمارك ماضية في خططها التطويرية بما يواكب التحديات والمتغيرات العالمية في مجال العمل الجمركي.

وشملت الجولة التفقدية زيارة مركز تفتيش الحاويات والأقسام المختصة فيه حيث استمع المسؤولان إلى شرح مفصل حول آليات العمل والإجراءات المتبعة لضمان سرعة إنجاز المعاملات مع الالتزام بالضوابط الجمركية.