“السكنية” تنفي انسحاب الشركات العقارية من اجتماع التأهيل لمشاريع التطوير العقاري

المؤسسة العامة للرعاية السكنية

نفت المؤسسة العامة للرعاية السكنية ما تم تداوله عبر بعض الحسابات الإخبارية الإلكترونية حول انسحاب الشركات العقارية من اجتماع التأهيل لمشاريع التطوير العقاري.

‏وأكدت المؤسسة في منشور لها على حسابها منصة (اكس) أن الفعالية الترويجية التي عقدت الأربعاء الماضي لمشروعات التطوير العقاري حققت نجاحا واسعا بحضور معالي وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري ومجموعة كبيرة من الشركات في القطاع الخاص مثلت شركات محلية وخليجية وعالمية إلى جانب شركات مالية واستثمارية حيث جرى عرض كافة ما ارتبط بالمشروعات المطروحة والإجابة عن استفسارات الشركات المشاركة في الفعالية.

وأوضحت أن القطاع الخاص أبدى اهتماما كبيرا بالمشاركة بهذه المشاريع حيث أثنى العديد من ممثلي الشركات الكبرى أثناء المؤتمر وبعده على الطرح والآلية التي قامت بها المؤسسة والتي اعتبرت من أولى الخطوات الداعمة لتحسين العمل في تطوير القطاع السكني المحلي.

‏ودعت المؤسسة إلى ضرورة تحري الدقة والمسؤولية عند تداول الأخبار والاعتماد على المصادر الرسمية