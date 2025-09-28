وزير شؤون الديوان الأميري: الزيارة المرتقبة لسمو أمير البلاد إلى روسيا فرصة لتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين

وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح

رحب معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح بالفرقة الأوركسترالية الروسية “أوركسترا موسكو السيمفوني” والتي قدمت عرضا موسيقيا مساء أمس في قاعة الشيخ جابر العلي الموسيقية بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي وذلك ضمن فعاليات مهرجان “مواسم موسكو في الكويت”.

وأكد معاليه أن استضافة مثل هذه الفعاليات الثقافية تمثل جسرا حضاريا يتيح للجمهور الكويتي الاطلاع على الثقافة الروسية وفنونها والاهتمام بتعزيز التبادل الثقافي بين دولة الكويت ودول العالم وشعوبها.

وقال معاليه إن دولة الكويت وجمهورية روسيا الاتحادية الصديقة تجمعهما علاقات تاريخية راسخة والتي تمتد لأكثر من مئة عام منذ زيارة اول بعثة روسية إلى الكويت عام 1901 مؤكدا معاليه حرص البلدين على مواصلة تنمية هذه العلاقات والارتقاء بها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الصديقين.

وأوضح معاليه أن الزيارة المرتقبة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة لحضور القمة الروسية – العربية الأولى والمزمع عقدها في 15 أكتوبر المقبل تشكل فرصة لتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين ولبحث سبل تعزيز التعاون بينهما في كافة المجالات وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية وبحث آخر المستجدات.