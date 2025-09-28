إقلاع الطائرة الـ14 من الجسر الجوي الكويتي الثاني على متنها 10 أطنان من المساعدات لإغاثة غزة

ممثلو الجهات الرسمية المشاركة بتجهيز الرحلة الإغاثية الـ 14 ضمن الجسر الجوي الثاني للأشقاء بغزة

أقلعت صباح اليوم الأحد الطائرة الإغاثية الـ14 من الجسر الجوي الكويتي الثاني ضمن الحملة الإنسانية (الكويت بجانبكم) لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة متجهة إلى مطار العريش المصري وعلى متنها 10 أطنان من المساعدات الغذائية تمهيدا لإيصالها للقطاع.

وتأتي الطائرات الإغاثية المنطلقة من قاعدة عبدالله المبارك الجوية في إطار حملة (فزعة لغزة) بتنظيم من جمعية الهلال الأحمر الكويتي والتعاون مع جهات خيرية كويتية بالتنسيق مع وزارات الشؤون والخارجية والدفاع ممثلة بالقوة الجوية الكويتية.

وأكد عضو مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي ومرافق الرحلة يوسف الزبن لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) قبيل إقلاع الطائرة أن الرحلة الإغاثية تأتي امتدادا للتوجيهات السامية الداعية إلى مد يد العون للشعب الفلسطيني جراء ما يعيشه من اوضاع مأساوية راهنة.

وشدد الزبن على أن دولة الكويت ستواصل تسيير الجسر الجوي حتى وصول الدعم إلى مستحقيه داخل قطاع غزة مشيرا إلى أن الشحنة التي تم تجهيزها تعكس روح التكافل والتعاضد بين جمعية الهلال الأحمر الكويتي والجهات الخيرية الكويتية الداعمة والمتعاونة التي تترجم ما يتميز به المجتمع الكويتي من عطاء ومحبة لفعل الخير.

وأوضح أن المساعدات تشمل كميات كبيرة من المواد الغذائية الأساسية ستنقل لاحقا عبر المعابر المصرية إلى قطاع غزة بالتنسيق مع سفارة الكويت في القاهرة وجمعية الهلال الأحمر المصري تمهيدا لتوزيعها على الأشقاء الفلسطينيين.

ولفت إلى أن نجاح تسيير هذه الرحلات يعود إلى التعاون الوثيق بين جمعية الهلال الأحمر الكويتي والوزارات والجهات الرسمية وعلى رأسها وزارات الشؤون والخارجية والدفاع ممثلة بالقوة الجوية الكويتية معربا عن الشكر لجهود الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية التي تم تتوان في المشاركة بالحملة الوطنية.

وقد تولت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم تجهيز المساعدات الإنسانية المقدمة من مبرة العوازم الخيرية بهدف تلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية للقطاع كما عملت الجمعية على تجهيز الطائرات السابقة موزعة على 4 طائرات إلى الأردن و10 طائرات إلى مصر.

وبذلك يصل إجمالي أطنان المساعدات الكويتية المرسلة من الجسر الجوي الكويتي الثاني للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة حتى اليوم إلى 260 طنا من المواد الغذائية المنتجة داخل البلاد بالتنسيق مع شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية.