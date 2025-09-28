بنك برقان يحصد جائزة “تقدير النخبة للجودة الرفيعة” للعام 2024 من بنك جي بي مورغان

مدير عام - العمليات في بنك برقان محمد الزايد

تتويجاً لجهوده المستمرة في تقديم تجربة عملاء استثنائية وريادته في الابتكار، حصد بنك برقان جائزة “تقدير النخبة للجودة الرفيعة” لعام 2024 من بنك جي بي مورغان تشيس. يعكس هذا التكريم الأداء المتفوق والمتواصل للبنك، ويُشيد بمدى التزامه الراسخ بأعلى المعايير لتقديم أداء وكفاءة تشغيلية استثنائية لا مثيل لها في المدفوعات بالدولار الأميركي.

ويأتي هذا التكريم على ضوء تحقيق بنك برقان نسبة 99.87% في مجال المُعالجة المُباشرة (STP) لفئة “MT103″، و100% لفئة “MT202″، مما أهله للحصول على جائزة “تقدير النخبة للجودة الرفيعة” في كلتا الفئتين. وحقق بنك برقان نسبة استثنائية في المعالجة المباشرة، مما جعله من البنوك القليلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي حصدت جائزة “تقدير النخبة للجودة الرفيعة” في فئتي التحويلات البنكية وتحويلات العملاء.

وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال السيد/ محمد الزايد، مدير عام – العمليات في بنك برقان: “فخورين بحصولنا على هذه الجائزة المرموقة التي جاءت تتويجاً لتحقيقنا نسبة 100% في المعالجة المباشرة (STP)، حيث يعكس هذا الإنجاز التزامنا المستمر بالتميّز التشغيلي وحرصنا على تعزيز الكفاءة وتبني أحدث الابتكارات في تنفيذ المعاملات بدقة وسلاسة. كما إن هذا الأداء المثالي يضع بنك برقان في مصاف المؤسسات الرائدة التي تُعد نموذجاً يحتذى به في مجال الأتمتة وجودة الخدمة، ويبرهن على تفاني فريق العمل وسعينا الدائم نحو تقديم أفضل تجربة مصرفية ممكنة.”

الجوائز التي حصل عليها بن برقان

وأضاف الزايد: “ومن خلال تحقيق نسبة 100% في المعالجة المباشرة، فإننا نضع معياراً جديداً لجودة الخدمة في بنك برقان وفي السوق المحلي، مما يعكس التزامنا ورؤيتنا في أن نكون البنك الأكثر تقدماً في الكويت، مدفوعًا بموظفيه وعملائه ومجتمعه لتقديم حلول مصرفية متطورة تلبي تطلعات العملاء وتواكب احتياجاتهم المتنوعة.”

تنقسم جوائز تقدير الجودة للعام 2024 إلى مجموعتين، وتقيسان مدى الالتزام بمعايير نظام “سويفت”، وتُمنحان للمؤسسات التي تقدم أداء وكفاءة استثنائيين. وتستند جوائز فئة “MT103” إلى المعاملات التي تتم ببطاقات الخصم المباشر بقيمة 10,000 دولار أميركي كحد أدنى، حيث تُمنح جائزة الجودة الرفيعة لمن يحقق معدلات معالجة فورية تتراوح بين 90% و98.9%، بينما تُمنح جائزة النخبة للجودة الرفيعة لمن يحقق معدلات معالجة فورية تتراوح بين 99.0% وما فوق. وتستند جوائز الفئة “MT202” إلى المعاملات التي تتم ببطاقات الخصم المباشر بقيمة 8,000 دولار أميركي كحد أدنى، حيث تّمنح جائزة الجودة الرفيعة لمن يحقق معدلات معالجة فورية تتراوح بين 98% و99.69%، تليها جائزة النخبة للجودة الرفيعة، والتي تُمنح لمن يحقق معدلات معالجة فورية تتراوح بين 99.7% و99.7%.

الجدير بالذكر أن بنك برقان حصد العديد من الجوائز في العام 2024، مما يؤكد التزام البنك بالتميّز ويعكس أداءه الاستثنائي على مختلف الأصعدة. من ضمن الجوائز التي استحقها البنك جائزة “أفضل بنك خاص للعملاء أصحاب الثروات” وجائزة “أفضل بنك خاص للائتمان” و”أفضل بنك خاص للأوراق ذات الدخل الثابت” من Global Private Banker، وجائزة “أفضل بنك محلي في الكويت” من مجلة يوروموني، وأفضل بنك رقمي في تركيا من “World Business Outlook”.