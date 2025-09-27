36 قتيلا على الأقل جراء تدافع في الهند

سيارات الإسعاف في مكان الحادث

قتل 36 شخصا على الأقل في تدافع وقع في الهند السبت، خلال تجمع انتخابي للممثل فيجاي الذي انتقل الى العمل السياسي في ولاية تلمنادة (جنوب)، بحسب ما أفاد رئيس الوزراء في الولاية.

وقال ام كاي ستالين في بيان على منصة إكس “يحزنني ويؤلمني أن أعلن مقتل 36 شخصا حتى الآن، بينهم ثمانية أطفال و16 امرأة”.

وأفاد المشرّع في. سينثيلبالاجي بإصابة نحو 58 شخصا آخرين نقلوا الى المستشفى.

وكان الممثل فيجاي (51 عاما) يخاطب الحاضرين خلال تجمع في إقليم كارور حين عمت الفوضى وأجبرته على وقف إلقاء خطابه.

وقال فيجاي على اكس “أعبر عن تعازي الصادقة وتعاطفي مع عائلات إخواني الذين قضوا في كارور”.

وكلف ستالين لجنة يترأسها قاض متقاعد التحقيق “في الحادث الأليم”.

واعلن صرف تعويض بقيمة مليون روبية (11 ألف دولار) لعائلات الضحايا.

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إن الحادث “محزن للغاية”. وأورد في بيان “أفكاري مع العائلات التي فقدت أحباءها. أتمنى لهم ان يتحلوا بالقوة في هذا الوقت العصيب”.

وحوادث التدافع المميتة تتكرر في مناسبات تشارك فيها جموع في الهند، مثل المهرجانات الدينية.

وأدى تدافع في مهرجان كومبه ميلا الديني في كانون الثاني/يناير الفائت إلى مقتل 30 شخصا وإصابة آخرين .

في تموز/يوليو 2024، قضى 121 شخصا في ولاية أوتار براديش بشمال البلاد خلال تجمع ديني هندوسي.