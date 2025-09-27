وزير الإعلام والثقافة: “أوركسترا موسكو السيمفوني” انعكاس للعلاقات المتميزة بين الكويت وروسيا

وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري

أكد وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري اليوم السبت أن أمسية “أوركسترا موسكو السيمفوني” التي يحتضنها مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي تعد حدثا يعكس مستوى العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الكويت وروسيا الاتحادية وعمق الروابط التاريخية بين البلدين الصديقين.

وأضاف المطيري في كلمته خلال الحفل في قاعة الشيخ جابر العلي بحضور وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح أن دولة الكويت انطلاقا من التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تعمل على تعزيز التعاون الثقافي والسياحي مع روسيا الاتحادية الصديقة.

وأكد أن مثل هذه الأمسيات تمثل جسرا للتقارب والتواصل بين شعبينا الصديقين وتعزز الحوار الثقافي القائم على الاحترام المتبادل والتقدير لقيم الفن والإبداع.

وبين أن تنظيم هذه الفعالية يأتي في إطار سلسلة من البرامج والمبادرات المشتركة والتي كان آخرها إقامة الأسبوع الثقافي الكويتي في العاصمة موسكو قبل مدة وجيزة والذي لاقى تفاعلا واسعا وأسهم في تعريف الجمهور الروسي بالثقافة الكويتية الغنية والمتنوعة.

وأضاف ” اليوم نحتفي بهذه الأمسية التي تعد نافذة جديدة للجمهور الكويتي للإطلاع على إبداعات الموسيقى الروسية الأصيلة بما يرسخ مكانة الكويت كحاضنة للفنون العالمية ومنصة للتبادل الثقافي الدولي”.

وأكد أن استمرار هذه المبادرات سيعمق من روابط الصداقة بين بلدينا ويمهد لمزيد من التعاون في مجالات الثقافة والفنون والسياحة بما يخدم المصالح المشتركة ويثري المشهد الثقافي والإنساني على كافة المستويات.

وتوجه الوزير المطيري بخالص الشكر والتقدير لسعادة عمدة موسكو وحكومة موسكو على تعزيز التبادل الثقافي من خلال هذه المبادرات الكبرى بين البلدين الصديقين وللأخوات والأخوة القائمين على الحفل من الديوان الأميري ولكل من ساهم في الإعداد والتنظيم لهذه الأمسية مجددا تطلعه إلى المزيد من الفعاليات التي تعزز مكانة الكويت وروسيا الاتحادية الصديقة شريكين فاعلين في نشر الثقافة وبناء جسور التواصل بين الشعوب.

من جهته أعرب سفير روسيا الاتحادية لدى دولة الكويت فلاديمير جيلتوف في كلمته عن سعادته بإقامة الأمسية الموسيقية الكلاسيكية اليوم مبينا أنها تعكس التراث العريق للموسيقى الروسية.

وأوضح السفير أن الأمسية يقدمها أمهر الموسيقيين من موسكو عبر أداء متميز لأوركسترا موسكو السيمفونية مؤكدا أن هذه الأوركسترا تعد جزءا لا يتجزأ من الثقافة الروسية.

سفير روسيا لدى البلاد فلاديمير جيلتوف

وأضاف أن إقامة هذا الحفل في الكويت تهدف إلى إطلاع الجمهور الكويتي على جوانب من الثقافة الروسية داعيا أهل الكويت إلى زيارة موسكو للتعرف عن قرب على ما تزخر به من فنون ومعالم ثقافية مؤكدا تميز العلاقات الروسية الكويتية وتقدمها المستمر على مختلف المستويات.

وقال نائب رئيس لجنة السياحة في مدينة موسكو بولات نورموخانوف في كلمته ان هذا المهرجان يمثل فرصة مميزة لتقديم جانب من ثقافة موسكو العريقة إلى الجمهور الكويتي معربا عن سعادته بإقامة هذا الحدث في دولة الكويت.

وأضاف أن إقامة هذا المهرجان تأتي لتعزيز أواصر الصداقة والتبادل الثقافي بين روسيا والكويت مؤكدا أن الحضور الكويتي يعكس اهتماما متزايدا بالتعرف على ملامح التراث والفنون الروسية.

وأوضح أن المهرجان ينظم في الكويت بتوجيه من عمدة موسكو “ويبدأ ظهوره الأول في منطقة الشرق الأوسط هنا في الكويت أرض التاريخ الغني والقلب الكريم ليشارككم قطعة من روح موسكو”.

وقال ان اليوم يصادف يوم السياحة العالمي الذي يعد تذكيرا مهما بالدور الرئيسي للسياحة والتبادل الثقافي الدولي في تطوير الحوار العالمي مؤكدا ان هذا الحفل الموسيقي هو أكثر من مجرد عرض إنه بادرة صداقة بين موسكو والكويت.

وتقدم بجزيل الشكر لوزارة الخارجية الكويتية ووزارة الإعلام والثقافة الكويتية على تعاونهما الأساسي في إحياء هذا الاحتفال الرائع.

وقاد حفل أوركسترا موسكو السيمفوني المايسترو الشهير إيفان رودين وقدم مقتطفات من موسيقى باليه “طائر النار” ومن موسيقى باليه “كسارة البندق” والمتتالية السيمفونية (شهرزاد) المستلهمة من الحكايات العربية في “ألف ليلة وليلة”.

واستمتع الضيوف قبل الحفل وفي فترة الاستراحة بطقس “شاي موسكو” مع حلويات تقليدية موسكوفية واستمتعوا بأخذ لقطات في منطقة تصوير فريدة بأزياء تاريخية من “مهرجان قصور موسكو” السنوي الذي يعرض قصور المدينة التاريخية.

وجاء الحفل ضمن مهرجان “موسم موسكو في الكويت” المقام بتنظيم من لجنة السياحة في مدينة موسكو وبدعم من سفارة الاتحاد الروسي لدى دولة الكويت لتعريف الجمهور بسحر وتنوع ثقافة العاصمة الروسية وأقيمت فعاليات المهرجان من 25 حتى 27 سبتمبر الجاري في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي ومجمع الأفينوز واطلع الزوار على جانب من تقاليد موسكو وأنشطتها الثقافية.