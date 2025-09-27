الدوري الإسباني: أتلتيكو مدريد يذل جاره ريال مدريد 5-2 ويلحق به الخسارة الاولى هذا الموسم

لاعبو أتلتيكو مدريد يحتفلون بتسجيل هدف

أكرم أتلتيكو مدريد وفادة ضيفه وجاره ريال مدريد عندما تغلب عليه 5-2 وألحق به الخسارة الاولى هذا الموسم السبت على ملعب “واندا ميتروبوليتانو” في العاصمة في المرحلة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، منهيا بدايته المثالية.

وضرب أتلتيكو مدريد عصفورين بحجر واحد حيث أكد صحوته بفوز ثان تواليا وثالث هذا الموسم مرتقيا الى المركز الرابع برصيد 12 نقطة، ومقلصا الفارق الى ست نقاط بينه وبين غريمه الذي مني بخسارته الاولى هذا الموسم بعد ستة انتصارات متتالية وبات مهددا بالتخلي عن الصدارة لصالح غريمه التقليدي الاخر برشلونة حامل اللقب الذي يستضيف ريال سوسييداد الأحد.