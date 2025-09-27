القوة البحرية الكويتية تسلم قيادة قوة الواجب المختلطة 152 الى القوة البحرية الأميرية القطرية

سلمت القوة البحرية الكويتية قيادة قوة الواجب المختلطة 152 إلى القوة البحرية الأميرية القطرية وذلك خلال مراسم رسمية أقيمت في مقر القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية في مملكة البحرين الشقيقة.

وذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان صحفي اليوم السبت أن المراسم تمت بحضور آمر القوة البحرية اللواء الركن بحري سيف الهملان.

وأضافت أن القوة البحرية الكويتية تولت قيادة (قوة الواجب) منذ أغسطس 2024 حتى سبتمبر 2025 حيث أسهمت خلال هذه الفترة في تعزيز الأمن البحري والتنسيق العملياتي بين الدول المشاركة بما يعزز من سلامة الملاحة في منطقة الخليج العربي.

وأشارت إلى أن فترة قيادة القوة البحرية الكويتية لقوة الواجب 152 تميزت بتكثيف التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين وتبادل الخبرات والمعلومات بما يعكس الدور الفعال لدولة الكويت في دعم الأمن والاستقرار البحري العالمي.

وأكدت التزامها بمواصلة الجهود المشتركة في إطار القوات البحرية المشتركة (CMF) والعمل على تعزيز الجاهزية والوعي البحري لمواجهة التحديات في المنطقة.