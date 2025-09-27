وزير الكهرباء: حققنا انجازا نوعيا غير مسبوق في إدارة الطلب على الطاقة الكهربائية خلال الصيف

وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار الدكتور صبيح المخيزيم

قال وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور صبيح المخيزيم إن الوزارة حققت انجازا نوعيا غير مسبوق في مجال إدارة الطلب على الطاقة الكهربائية حيث بلغ الحمل الأقصى للكهرباء 17610 ميغاواط وفق الأحمال المسجلة على الشبكة الكهربائية خلال صيف 2025.

واضاف الوزير المخيزيم في بيان صحفي اليوم السبت ان هذا الصيف سجلا انخفاضا بمقدار 30 ميغاواط بالاحمال مقارنة بالحمل الاقصى المسجل لصيف 2024 علما بأن نسبة الزيادة السنوية التي كانت متوقعة للحمل الكهربائي الأقصى 4 في المئة وفق الدراسات التخطيطية للشبكة الكهربائية.

واوضح ان هذا التراجع في معدلات استهلاك الكهرباء مؤشر بالغ الأهمية على نجاح الجهود الوطنية في حملة (وفر) رغم ما شهدته البلاد من درجات الحرارة والتي وصلت أقصاها إلى 51 درجة سيليزية بالأخص في أوقات الذروة فضلا عن استمرار وتيرة النمو السكاني والاقتصادي.

وذكر أن هذا الإنجاز لم يكن وليد الصدفة بل جاء ثمرة لتخطيط استراتيجي متكامل في الإدارة الفاعلة للأحمال الكهربائية وتنفيذ الحملات الصارمة ضد الاستهلاك الجائر بالتعدين إلى جانب كفاءة خطط التشغيل والصيانة الدورية والوقائية والطارئة لمكونات الشبكة الكهربائية من محطات توليد القوى الكهربائية وشبكات النقل والتوزيع الكهربائية.

وأكد أن ذلك تم وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية وباستخدام أحدث التقنيات في الفحص والمتابعة بما يضمن استدامة كفاءة الشبكة ورفع جاهزيتها لمواجهة أقصى الظروف التشغيلية وتحقيق موثوقية عالية في توفير الخدمة للعملاء.

واشاد بالتعاون بين الوزارة وسائر مؤسسات الدولة والدعم الكبير من القيادة السياسية والحكومة الرشيدة وتعاون العملاء من مواطنين ومقيمين والجهات العامة والخاصة في الدولة مع الحملات الوطنية التوعوية وفي مقدمتها الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه (وفر) التي عززت ثقافة الترشيد في المجتمع.

وأكد المخيزيم أن الوزارة لا تكتفي بمواجهة التحديات الآنية بل تعمل على بناء قدرات مستقبلية راسخة عبر تنفيذ مشاريع إنتاجية ضخمة للكهرباء والماء بطاقة تصل إلى 14050 ميغاوات من الكهرباء و228 مليون جالون إمبراطوري من المياه العذبة يوميا بحلول عام 2031.

وقال إن الوزارة خطت خطوات متقدمة في هذا المسار حيث تم توقيع وثيقة الالتزام لتنفيذ مشروع محطة الزور الشمالية للمرحلتين الثانية والثالثة بقدرة إنتاجية 2700 ميغاواط الشهر الماضي بالتعاون مع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحالف يضم شركة أكوا باور ومؤسسة الخليج للاستثمار.

وبشأن مشروع الشقايا للطاقة المتجددة أوضح المخيزيم أنه من أهم مشاريع الدولة الحيوية القادمة حيث تم طرح المرحلة الأولى من المشروع من قبل هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بقدرة إنتاجية 1100 ميغاواط في شهر يونيو الماضي.

واشار إلى إن اللجنة العليا لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وافقت الاسبوع الماضي على توصية الهيئة بتأهيل الشركات والتحالفات للمرحلة الثانية من المشروع بقدرة إنتاجية 500 ميجاوات مبينا أن العمل جار على تنفيذ خطوات المرحلتين الثالثة والرابعة بقدرة إنتاجية 3000 ميجاوات بالتعاون مع جمهورية الصين الشعبية.

وأكد سعي الوزارة لتأمين مستقبل الكويت الكهربائي والمائي عن طريق طرح العديد من المشاريع الكبرى القادمة التي من أهمها مشروع محطة النويصيب بقدرة إنتاجية تصل الى 7200 ميجاوات.

وأعرب عن اعتزازه العميق وفخره الكبير بالكوادر الوطنية لما يبذلونه من جهود مخلصة وتفان لا يعرف حدودا لتقديم خدمات الوزارة بأعلى مستويات الجودة و”يواصلون الليل بالنهار لمواجهة أي خلل يطرأ على مكونات المنظومة الكهربائية من أجل إيصال خدمات الوزارة للعملاء بأعلى جودة”.