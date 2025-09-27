بطاقة red Plus مسبقة الدفع تنضم إلى برنامج “نقاط الخليج”

فريق بنك الخليج يتوسطهم مديرعام الخدمات المصرفية الشخصية بدر العلي ورئيس التسويق نجلاء العيسى

أعلن بنك الخليج عن خطوة استراتيجية جديدة تمثلت في انضمام بطاقة red Plus المخصصة للشباب إلى برنامج نقاط الخليج، الأمر الذي يجعلها البطاقة الأكثر مكافأة في القطاع المصرفي الكويتي لفئة الشباب، ويعكس التزام البنك الدائم بتطوير منتجات مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات الجيل الجديد.

يمثل انضمام بطاقة red Plus إلى برنامج نقاط الخليج نقلة نوعية في تجربة العملاء الشباب مع بنك الخليج. فإلى جانب مزاياها، أصبحت البطاقة اليوم تمنح حامليها مكافأة فورية بقيمة خمسة آلاف نقطة عند تحويل الإعانة الطلابية إلى حساب red، وهو ما يشكل إضافة مباشرة وقيمة منذ اللحظة الأولى لفتح الحساب. كما تمنح البطاقة خمسة نقاط عن كل دينار يتم إنفاقه داخل الكويت، لتوفر للشباب عائداً مجزياً على استهلاكهم المحلي، في حين يحصلون على عشرة نقاط عن كل دينار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية عند الإنفاق خارج الكويت، بما يعزز من متعتهم في السفر والتسوق الدولي.

وإلى جانب ذلك، يتمتع عملاء red Plus بخصم يومي بنسبة خمسين في المئة على خمس تذاكر سينما، تشمل تذكرتين من فوكس سينما وثلاث تذاكر من سينسكيب، وهو امتياز فريد يجعل الترفيه جزءاً أساسياً من منظومة المكافآت الموجهة للشباب. كما هذه المزايا تجعل من red Plus البطاقة الأكثر تميزاً في القطاع المصرفي الكويتي للشباب، وتعكس فهماً عميقاً لاحتياجاتهم اليومية سواء كانت مرتبطة بالاستهلاك، أو الترفيه، أو السفر، أو التسوق الرقمي.

إقبال كبير من الشباب لفتح حساب red والاستفادة من مزايا red plus

برنامج “نقاط الخليج” – منظومة مكافآت شاملة

يُعد برنامج نقاط الخليج أحد أسرع وأشمل برامج الولاء في الكويت، حيث يتيح للعملاء كسب النقاط عند استخدام البطاقات الائتمانية، ومن ثم استبدالها بسهولة عبر تطبيق بنك الخليج للهواتف الذكية. ويتيح البرنامج عدة خيارات رئيسية، من أبرزها التسوق عبر متجر إلكتروني مبتكر يُعد الأول من نوعه في مصرفياً، حيث يمكن للعملاء شراء مجموعة واسعة من المنتجات باستخدام النقاط. كما يتيح البرنامج مشاركة النقاط مع الأهل والأصدقاء كهدايا رقمية مرنة، وتحويل النقاط إلى رصيد نقدي يضاف مباشرة إلى البطاقة الائتمانية المختارة، بالإضافة إلى استخدامها في حجز تذاكر السفر والفنادق وتأجير السيارات حول العالم.

هذا التنوع في قنوات الاستبدال يعكس حرص بنك الخليج على تقديم قيمة حقيقية وملموسة لشريحة الشباب، ويعزز من مكانة نقاط الخليج كأحد أكثر برامج الولاء تكاملاً في السوق المحلي.

مصممة الحملة روان بهبهاني ترسم علي الزجاج

“upgrade red’y” حملة شبابية ناجحة

وبالتوازي مع الإعلان عن هذه المزايا الجديدة، نظم بنك الخليج حملة “upgrade red’y” في مول العاصمة على مدار ثلاثة أيام من 25 إلى 27 سبتمبر، شهدت حضوراً لافتاً من الشباب. وقد تميز جناح البنك بتقديم تجربة تفاعلية متكاملة للزوار، الذين تعرفوا عن قرب على مزايا حساب red وبطاقة red Plus مسبقة الدفع، وشاركوا في أنشطة ممتعة ومسابقات حماسية، كان من أبرزها السحب الذي منح الفائزين ثلاثة أجهزة iPhone 17 جديدة. هذا التفاعل أكد قدرة البنك على الجمع بين التجربة المصرفية الحديثة والأنشطة الترفيهية التي تستهوي الشباب وتبني جسوراً من الولاء والارتباط بالعلامة التجارية.

جناح بنك الخليج في العاصمة مول

تطبيق بنك الخليج – منصة رقمية للشباب

إلى جانب المزايا المالية والترفيهية، يواصل بنك الخليج الاستثمار في منصته الرقمية عبر تطبيق الهواتف الذكية الحائز على جوائز عالمية، والذي يُصنّف كأعلى تطبيق مصرفي تقييماً في الكويت. ويتيح التطبيق لعملائه الشباب إدارة حساباتهم وبطاقاتهم بكل مرونة وأمان، واستبدال نقاط الخليج بشكل فوري وسداد فواتير شركات الاتصالات و شراء بطاقات iTunes وغيرها من المزايا العديدة، فضلاً عن إمكانية التسوق عبر المتجر الإلكتروني لنقاط الخليج والاطلاع على جميع تفاصيل المكافآت والمعاملات في أي وقت ومن أي مكان.

red Plus صُمم من الشباب ولأجل الشباب

ما يميز بطاقة red Plus مسبقة الدفع أنها ليست مجرد منتج مصرفي موجّه للشباب، بل هي تجربة متكاملة صُممت بالكامل من الشباب ولأجل الشباب. وقد حرص بنك الخليج منذ انطلاق هذه البطاقة على إشراك الشباب في مختلف مراحل تطويره، من دراسة احتياجاتهم، إلى ابتكار الحلول التي تعكس أسلوب حياتهم الرقمي والاجتماعي. حتى الحملة التسويقية الأخيرة جاءت بإبداع أيادٍ شبابية كويتية، حيث تولت الموهبة الصاعدة روان بهبهاني تصميم جميع الرسومات وتصوير الشباب المشاركين في الحملة التسويقية التي ظهرت في وسائل الإعلام، في تجسيد حي لرؤية البنك بأن الشباب هم الأقدر على مخاطبة جيلهم والتعبير عن طموحاتهم.

تذاكر لحضور العرض الأول من فيلم One Battle After Another

التزام استراتيجي ببناء جيل الغد

تأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية بنك الخليج بعيدة المدى لتعزيز مكانته كبنك الأول في الكويت، من خلال تصميم منتجات وخدمات مصرفية تعكس تطلعات الجيل الجديد وتلبي احتياجاتهم المتنامية. فالبنك يؤمن بأن شباب اليوم هم قادة الغد، وأن الاستثمار في وعيهم وتجربتهم المصرفية يمثل استثماراً في مستقبل الكويت ككل. ومن خلال الجمع بين المنتجات المالية المبتكرة، وبرامج الولاء الشاملة، والحملات التفاعلية، والتجارب الاجتماعية والترفيهية، يواصل بنك الخليج ترسيخ رسالته المتمثلة في أن يكون شريكاً حقيقياً للشباب في رحلتهم نحو مستقبل أكثر نجاحاً واستقراراً.

تجربة سينمائية حصرية للعملاء

ولتعزيز العلاقة مع عملائه الشباب، بادر بنك الخليج إلى تنظيم فعالية خاصة تمثلت في دعوة أكثر من ثلاثمئة من عملاء red لحضور عرض سينمائي حصري لفيلم جديد من بطولة ليوناردو ديكابريو في صالة سينيسكيب بمول العاصمة. وقد شكلت هذه التجربة الترفيهية والاجتماعية مناسبة مثالية لبناء روابط أوثق مع الشباب وتجسيد رؤية البنك في تقديم قيمة تتجاوز التعاملات المصرفية التقليدية، من خلال خلق ذكريات وتجارب تبقى عالقة في أذهان العملاء.

سعادة الأطفال بلعبة حساب neo

دعم حملة “دراية” وتعزيز الوعي المالي لدى الشباب

وانطلاقاً من إيمانه بأهمية التوعية المالية كأحد ركائز الاستقرار الاقتصادي، يواصل بنك الخليج دعمه لحملة “دراية” التي يقودها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت لنشر الثقافة المصرفية بين مختلف شرائح المجتمع، وبالأخص فئة الشباب. ويأتي إطلاق بطاقة red Plus وانضمامها إلى برنامج نقاط الخليج كجزء من هذا التوجه، إذ تساعد هذه المبادرة الشباب على مراقبة إنفاقهم بدقة من خلال خاصية الدفع المسبق التي تمكّنهم من وضع حدود واضحة لمصاريفهم الشهرية، كما تمنحهم تجربة عملية لإدارة الميزانية بما يعزز قدرتهم على اتخاذ قرارات مالية واعية ومسؤولة. ويشكل التفاعل مع المكافآت الذكية التي يحصلون عليها من خلال كسب النقاط واستبدالها حافزاً إضافياً لترسيخ السلوك الاستهلاكي المدروس، مما يعزز من وعيهم المالي ويقودهم إلى التحكم بمستقبلهم الاقتصادي بثقة أكبر.

سعادة الفائز بهاتف أيفون في سحب اليوم الأول

هدايا وحق الأسبقية لشراء أيفون 17 الجديد

في إطار الشراكة مع بنك الخليج، تقدم شركة stc للاتصالات لزوار جناح بنك الخليج في العاصمة مول من الشباب الكثير من الهدايا إلي جانب منح عدد من عملاء حساب red وحاملو بطاقة red plus مسبقة الدفع الجدد لشراء جهاز أيفون 17 الجديد.