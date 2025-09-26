ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يستقبل رئيسة وزراء ترينيداد وتوباغو على هامش اجتماعات الأمم المتحدة

استقبل ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم معالي كاملا بيرساد رئيسة الوزراء في جمهورية ترينيداد وتوباغو الصديقة وذلك على هامش اجتماعات الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية. وتم خلال اللقاء بحث العلاقات بين دولة الكويت وجمهورية ترينيداد وتوباغو الصديقة وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

حضر اللقاء معالي وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا ومعالي مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح ووكيل الشؤون الخارجية بالديوان الاميري مازن عيسى العيسى ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير السفير بدر صالح التنيب والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير طارق محمد البناي.