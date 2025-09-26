ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يلتقي رئيس جمهورية العراق على هامش اجتماعات الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة

ممثل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح يلتقي الرئيس العراقي الدكتور عبداللطيف جمال رشيد

التقى ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم الخميس فخامة الرئيس الدكتور عبداللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق الشقيق وذلك على هامش اجتماعات الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر منظمة الأمم المتحدة بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.

هذا وقد نقل سمو ولي العهد حفظه الله في مستهل اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى فخامته.

كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها بين دولة الكويت وجمهورية العراق الشقيق على كافة الأصعدة وفي مختلف المجالات بما يخدم مصالح العمل العربي المشترك بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وحضر اللقاء معالي وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا ومعالي مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح ووكيل الشؤون الخارجية بالديوان الاميري مازن عيسى العيسى والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير طارق محمد البناي.