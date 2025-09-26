السفير الشمالي: مؤتمر الغذاء العالمي الهندي يعد منصة مؤاتية لإنشاء شراكات مع أسواق الغذاء العالمية

سفير دولة الكويت لدى الهند مشعل الشمالي

أكد سفير دولة الكويت لدى الهند مشعل الشمالي اليوم الجمعة أن مؤتمر الغذاء العالمي الهندي الذي تشارك به دولة الكويت ممثلة في الهيئة العامة للغذاء والتغذية يعد منصة مؤاتية لإنشاء شراكات مع أسواق الغذاء العالمية.

وقال السفير الشمالي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن المؤتمر الذي انطلق يوم أمس ويستمر حتى ال28 من سبتمبر الحالي بمشاركة 21 دولة و150 مشاركا دوليا يحظى برعاية ودعم كبيرين من قبل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لما له من أهمية لتنمية الاقتصاد والاستثمار في مجال الغذاء ولاعتبار الهند مركزا لإنتاج وتصدير الأغذية للعالم.

وأضاف أن “المؤتمر هذا العام سيركز على استدامة أسواق الغذاء والاهتمام بالبنى التحية لإنتاج الغذاء والزراعة وتعزيز الابتكارات والأفكار للمحافظة على المناخ المثالي للزراعة والتركيز على تطوير تكنولوجيا انتاج الأغذية”.

وأوضح السفير الشمالي أن المؤتمر يعتبر منصة مؤاتية لإنشاء شراكات استراتيجية مع أسواق الغذاء العالمية لا سيما مع سوق الغذاء الهندي الذي يعتبر أهم سلال العالم الغذائية والذي يساهم في تعزيز الامن الغذائي العالمي من خلال الانتاج الوفير والتصدير المتنوع.

من جانبه أكد رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي في كلمة له بمناسبة افتتاح المؤتمر أن المؤتمر يوفر فرصة لجميع المعنيين بقطاع الأغذية من مزارعين ورجال أعمال ومستثمرين ومستهلكين للتواصل وتبادل الخبرات وتعزيز الإبداع.

كما أكد أن الهند تساهم باستمرار في تعزيز الأمن الغذائي العالمي وسط التحديات المختلفة التي يواجهها العالم في القرن ال21 مشيرا إلى أن سياسات داعمة لمصالح المزارعين ورعاة الماشية وصيادي الأسماك مكنت الهند في تعزيز قدرتها الإنتاجية باستمرار.

وأوضح مودي أن الهند تعد أكبر دولة منتجة للألبان إذ توفر نسبة 25 في المئة من إجمالي إنتاج العالم كما تعد الهند من أكبر منتجي الذرة الرفيعة وتحتل المرتبة الثانية عالميا في إنتاج الأرز والقمح كما تساهم بشكل كبير في إنتاج الفواكه والخضراوات والأسماك.

وأوضح اهمية الهند كوجهة عالمية للاستثمار في قطاع الأغذية حيث توفر التنوع والطلب الكبير والحجم الاقتصادي الكبير مؤكدا أن الهند تنتج جميع أنواع الحبوب والفواكه والخضراوات لتصبح فريدة من نوعها في العالم.

يذكر أن المؤتمر سيسلط الضوء على إمكانات الهند في قطاع معالجة الأغذية وتعزيز استدامة الغذاء وإنتاج الأغذية الصحية والبيولوجية إذ تشمل فعالياته حلقات نقاش لمسؤولي الشركات وجلسات فنية ومعارض إلى جانب برامج متنوعة للتعاون التجاري من اجتماعات بين القطاع الخاص والقطاع الخاص وبين القطاع الخاص والحكومة وبين الحكومات.

ومن الدول المشاركة في المؤتمر فرنسا وألمانيا وإيران وأستراليا وكوريا الجنوبية والدنمارك وإيطاليا وتايلاند وإندونيسيا وتايوان بلجيكا وتنزانيا وإريتريا وقبرص وأفغانستان والصين والولايات المتحدة.