الرئيس الأمريكي يعبر عن رغبته في توقف تركيا عن شراء النفط والغاز من روسيا

الرئيسان الامريكي والتركي قبيل اجتماعهما في البيت الابيض

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس عن رغبته في أن تتوقف تركيا عن شراء النفط والغاز من روسيا في ظل استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا معبرا عن اعتقاده بأن نظيره التركي رجب طيب أردوغان قادر على إحداث “تأثير كبير” في النزاع بين البلدين.

وقال ترامب في تصريح للصحفيين عقب استقباله أردوغان في البيت الأبيض وقبيل عقد اجتماع مغلق بينهما إنه يتوقع مناقشة صفقة بيع مقاتلات أمريكية محتملة لتركيا تشمل طائرات (إف-35) إضافة إلى قضايا تجارية وسياسية إقليمية.

وأضاف “أود أن يتوقف عن شراء أي نفط من روسيا بينما تواصل روسيا عدوانها على أوكرانيا” مؤكدا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “يجب أن يتوقف”.

وأشار ترامب إلى أن أردوغان “يحظى باحترام كبير من الرئيسين الروسي والأوكراني ولديه نفوذ هائل في المنطقة” معربا عن اعتقاده بأن الرئيس التركي “قادر على التأثير بشكل كبير إذا أراد ذلك وأن أفضل ما يمكن أن يفعله حاليا هو التوقف عن شراء النفط والغاز الروسيين”.

وأعرب عن “خيبة أمله في الرئيس الروسي فلاديمير بوتين” قائلا إن “موسكو أنفقت مليارات الدولارات على القنابل والذخائر من دون أن تكسب أي أرض تقريبا”.

وفي رده على سؤال بشأن فرض عقوبات أشد على روسيا في حال عدم توقف جميع دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) عن شراء النفط الروسي قال ترامب “سنرى بشأن ذلك” معتبرا أن مواقف بعض دول الحلف “مخيبة للآمال”.

وفي الشأن التجاري أكد ترامب أن لدى الولايات المتحدة وتركيا “الكثير من الأعمال التجارية المشتركة” مشيرا إلى أن أنقرة مهتمة بشراء طائرات (إف-16) و(إف-35) ومنظومة الدفاع الصاروخي (باتريوت) قائلا “سنبرم صفقات تجارية رائعة لكلا البلدين”.

وحول العقوبات الأمريكية المفروضة على تركيا قال ترامب إن رفعها “قد يكون قريبا جدا” موضحا أنه إذا تم عقد اجتماع جيد مع أردوغان “فقد نرفعها على الفور تقريبا”.

وعن الوضع في غزة قال ترامب إنه يعتقد أن “التوصل إلى اتفاق أصبح قريبا” مشيرا إلى أنه عقد اجتماعات مهمة مع قادة من الشرق الأوسط على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤكدا أن الإعلان عن أي خطوة في هذا الشأن “قد يكون اليوم”.

وأضاف أن اللقاءات شملت مسؤولين من السعودية وقطر والإمارات والأردن مشيرا إلى أنه سيلتقي أيضا مع الجانب الإسرائيلي قائلا “أعتقد أننا نستطيع التوصل إلى اتفاق وآمل أن نتمكن من تحقيقه قريبا”.