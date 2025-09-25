أمين عام مجلس التعاون يؤكد أهمية المشاركة بالملتقيات رفيعة المستوى لتعزيز علاقات المجلس مع المجتمع الدولي

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الخميس أهمية المشاركة في الملتقيات رفيعة المستوى التي تسهم في تبادل الآراء ووجهات النظر واستكشاف الفرص الجديدة حول تعزيز علاقات دول المجلس بدول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية.

وذكرت الأمانة العامة للمجلس في بيان صحفي أن ذلك جاء عقب مشاركة البديوي في جلسة عمل رفيعة المستوى بدعوة مشتركة من المجلس الأطلسي ومجموعة أنتينا وبرعاية رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس وحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ولفت البديوي إلى تميز العلاقات الخليجية – الأوروبية إذ عقد الجانبان أكثر من خمسة اجتماعات رفيعة المستوى خلال السنة الحالية لتطوير العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.

وتم خلال الجلسة إعلان إطلاق مبادرة “التحالف من أجل قمة أوروبا – الخليج الجيوسياسية والاقتصادية” التي يقودها المجلس الأطلسي ومجموعة أثينا حيث تهدف هذه المبادرة الطموحة إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية بين القارة الأوروبية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.