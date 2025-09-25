وزير الصحة: الوقاية من الأمراض استثمار في رأس المال البشري والتنمية المستدامة

وزير الصحة د. أحمد عبدالوهاب أحمد العوضي

أكد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اليوم الخميس أن رؤية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة النفسية تنطلق من قناعة راسخة مفادها أن الوقاية من الأمراض تمثل استثمارا في رأس المال البشري وفي مسار التنمية المستدامة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير العوضي بالنيابة عن دول مجلس التعاون أمام الاجتماع رفيع المستوى الرابع للجمعية العامة للأمم المتحدة المعني بالوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها وتعزيز الصحة النفسية.

وذكر العوضي أن متوسط الإنفاق الحكومي على الصحة في دول المجلس بلغ 5ر4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي لافتا إلى إنشاء المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها عام 2022 باعتباره إطارا إقليميا متكاملا يعنى بحوكمة الأمراض المعدية وغير المعدية والحد منها ومتابعتها.

وأضاف أن دول المجلس اعتمدت عام 2016 الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية الهادفة إلى تقليل استهلاك السلع الضارة بصحة الإنسان والبيئة مثل التبغ ومشتقاته وأجهزة التدخين الإلكترونية والمشروبات الغازية والمحلاة في إطار خلق بيئة حاضنة للصحة العامة.

وأوضح أن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون وهي هيئة إقليمية أنشئت بقرار من المجلس الأعلى في دورته الـ22 وتتخذ من الرياض مقرا لها أقرت تنظيمات للحد من استخدام الدهون والزيوت المهدرجة انسجاما مع توجه دول المجلس لتحسين جودة الصحة العامة من خلال تسخير الأدوات التشريعية والمالية.

وشدد الوزير العوضي على أن دول المجلس تضع الصحة النفسية في صميم سياساتها الوطنية إذ تبنت خططا طموحة لتعزيزها وبناء قدرات الكوادر الصحية المتخصصة تماشيا مع مبدأ الدمج المتكامل للرعاية النفسية في منظومات الرعاية الأولية والشاملة بما في ذلك مكافحة الوصمة المجتمعية والصور النمطية السلبية.

ولفت إلى أن جميع دول المجلس عززت منظوماتها الصحية بمراكز متخصصة تخدم الجميع ولا سيما الفئات الأكثر ضعفا وذات عوامل الاختطار العالية مسلطا الضوء على جملة من الإنجازات الخليجية.

واستشهد الوزير العوضي بعدد من الإنجازات الخليجية في المجال الصحي حيث افتتحت دولة الإمارات مدينة الشيخ شخبوط الطبية كمنشأة طبية متكاملة ومتقدمة تعمل وفق نموذج رعاية متعدد التخصصات.

وفي البحرين أشار إلى نجاح مركز الأورام بمستشفى الخدمات الطبية الملكية في إتمام علاج مرض فقر الدم المنجلي من خلال زراعة نخاع عظمي باستخدام تقنية (كريسبر) وهو ما يعد سبقا طبيا على المستوى الإقليمي.

وأشار إلى أن مستشفى صحة الافتراضي في السعودية وهو الأكبر عالميا من نوعه واصل دوره الرائد في تقديم الرعاية الصحية الافتراضية عبر أكثر من 80 تخصصا دقيقا يغطي مختلف مناطق المملكة ويمتد إلى خارجها مستندا إلى أحدث التقنيات الرقمية والابتكارات الطبية.

وفي سلطنة عمان أشار الوزير العوضي إلى افتتاح مستشفى المسرة للصحة النفسية الذي يقدم خدمات التقييم والعلاج والتأهيل إضافة إلى برامج الطب النفسي للأطفال والشباب وذلك ضمن نهج وطني يربط خدمات الصحة النفسية المتقدمة بشبكة الرعاية الأولية بما يضمن استجابة شاملة لاحتياجات المجتمع.

وذكر أنه في قطر فقد دشنت أكاديمية ريناد المتخصصة للأطفال والشباب من ذوي اضطراب طيف التوحد والتي مثلت مرجعا إقليميا يجمع بين التعليم الفردي والخدمات العلاجية متعددة التخصصات والتقنيات المساعدة ومسارات الدمج التدريجي.

وفي السياق لفت الوزير العوضي إلى إنشاء مركز الكويت للأمراض الوراثية في البلاد لتعزيز الفحص المبكر والاستشارة الوراثية وتطوير السجل الوطني حيث يقدم خدمات التشخيص والاستشارة لقرابة 12 ألف أسرة سنويا.

وأعرب العوضي باسم دول المجلس عن الالتزام بتحويل مضامين الإعلان السياسي الصادر عن الاجتماع إلى سياسات وطنية وإقليمية تعزز الصحة الدولية مع اهتمام خاص بالأشخاص المصابين بأمراض نادرة وأسرهم والذين يقدر عددهم عالميا بنحو 300 مليون شخص.

ودعا إلى مواءمة النظم الصحية لتلبية احتياجات الفئات الأكثر ضعفا عبر تدشين مسارات تشخيصية مبكرة تشمل الفحص الجيني لحديثي الولادة وإنشاء مراكز متعددة التخصصات تضمن وصولا شاملا وعادلا إلى الخدمات الوقائية والعلاجية.

واختتم وزير الصحة كلمته بالتأكيد على التزام دول مجلس التعاون بتعزيز الصحة والرفاه للجميع بما يحقق أهداف وغايات ومؤشرات خطة التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة عام 2015 معربا عن تطلعها لتعميق شراكاتها مع مختلف الأطراف حفاظا على كرامة الإنسان وحقه في الصحة والحياة الكريمة في جميع أنحاء العالم.