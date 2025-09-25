محمود عباس يدعو كل الدول إلى الاعتراف بدولة فلسطين

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يلقي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر الفيديو

دعا محمود عباس الخميس كل الدول الى أن تحذو حذو بلدان غربية عدة وتعترف بدولة فلسطين، وذلك في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال عباس في في الكلمة التي ألقاها عبر الفيديو بعدما رفضت الولايات المتحدة منحه تأشيرة دخول “نحث كل الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين على أن تفعل ذلك”.

واعتبر عباس أن الحرب في غزة “أحد أكثر فصول المأساة الإنسانية فظاعة” في القرنين الأخيرين، وذلك في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال عباس “ما تقوم به إسرائيل ليس مجرد عدوان، بل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية موثقة ومرصودة، وستسجلها كتب التاريخ وصحف الضمير العالمي كأحد أكثر فصول المأساة الإنسانية فظاعة في القرنين العشرين والحادي والعشرين”.