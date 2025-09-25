السكنية: بدء أعمال فرش الأسفلت بالطرق الرئيسية في مشروع مدينة “جنوب سعد العبدالله”

المؤسسة العامة للرعاية السكنية

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن بدء أعمال فرش الأسفلت بالطرق الرئيسية ضمن مشروع مدينة (جنوب سعد العبدالله) في خطوة تعكس تقدم الأعمال وانتقال المشروع إلى مرحلة متقدمة من تنفيذ البنية التحتية.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الخميس إن هذه المرحلة تأتي بعد استكمال أعمال التسوية وتجهيز شبكات الطرق والخدمات إذ تمهد لربط مناطق المشروع بشبكة متكاملة تسهل حركة التنقل وتدعم الاستعدادات النهائية لتسليم القسائم السكنية للمواطنين.

وأضافت أن نسبة الإنجاز الفعلية حتى سبتمبر 2025 بلغت 36ر46 في المئة بتقدم عن النسبة التعاقدية التي حددت بـ65ر24 في المئة وفق الجدول الزمني بما يعكس تقدما فعليا بمعدل 71ر21 في المئة. وأكدت أن الأعمال تنفذ وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية وتحت إشراف فرق متخصصة لضمان الجودة والاستدامة مشددة على التزام المقاول بالخطط الزمنية وتسريع وتيرة التنفيذ.

يذكر أن مشروع مدينة (جنوب سعد العبدالله) من أبرز المشاريع الإسكانية الاستراتيجية في الكويت ويجسد رؤية الدولة في إنشاء مدن حديثة تلبي احتياجات الأسرة الكويتية وتواكب تطلعاتها في بيئة حضرية متكاملة.