طلال جاسم الخرافي يشيد بتتويج منتخب الكويت للقفز الحر بالمركز الأول في بطولة العالم

أشاد طلال جاسم الخرافي رئيس مجلس إدارة النادي العلمي، بالإنجاز الذي حققه أبطال الكويت أعضاء منتخبنا الوطني للقفز الحر، وتتويجهم بالمركز الأول في بطولة كأس العالم الخامسة للقفز المظلي للمجنحين 2025، ليصبح أول منتخب عربي يشارك ويصعد إلى منصة التتويج في تاريخ هذه البطولات وتحطيم أرقامها القياسية، متخطياً منتخبي الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا اللذان حلوا في المركزين الثاني والثالث للبطولة بعد احتكارهم المراكز الأولى في نسخ الأعوام الماضية للبطولة.

جاء ذلك في كلمة للرئيس الخرافي في الحفل الذي أقامه النادي العلمي لتكريم أبطال الكويت أعضاء منتخب الكويت للقفز الحر الذين شاركوا في بطولة كأس العالم الخامسة للقفز المظلي للمجنحين 2025 وحققوا المركز الأول في البطولة التي اختتمت منافساتها مؤخراً في جمهورية التشيك تحت مظلة الاتحاد الدولي للرياضات الجوية «FAI».

وخلال الحفل الذي حضره أمين عام النادي العلمي علي كاظم الجمعة، وأمين الصندوق عبدالرحمن الفضالة، ومدير إدارة علوم الطيران بالنادي العلمي محمد الصقر، ورئيس اللجنة الكويتية للقفز الحر المنبثقة من اللجنة الأولمبية الكويتية محمد الرفاعي وعضو اللجنة يوسف الصالح، تم أيضاً تكريم الأعضاء المتميزين بإدارة الفلك بالنادي لجهودهم في نشر الوعي الفلكي والعلمي، ومتابعة كافة الظواهر الفلكية، ومنها ظاهرة الخسوف الكلي للقمر التي شهدتها سماء الكويت مؤخراً.

وقال طلال جاسم الخرافي إن تكريم أبطال الكويت والاحتفاء بهم يُعد تقديراً وتتويجاً لجهودهم وإنجازاتهم ليكون دافعاً وحافزاً لهم لمواصلة التميز وتحقيق المزيد من الانجازات، معرباً عن فخره واعتزازه بالإنجازات التي يحققها أبناء الكويت في مختلف المجالات والمحافل الدولية.

وأضاف أن هذه الإنجاز الدولي الذي تم تحقيقه وبلوغ منصة التتويج في هذه البطولة التي تشهد مشاركة نخبة من منتخبات العالم هو ثمرة جهد جماعي ودعم كبير تحظى به الرياضات الجوية في البلاد، ويعكس المكانة المتقدمة والمستوى الاحترافي الذي وصل إليه منتخب الكويت للقفز الحر.

وأوضح أن هذا التكريم يجسد رؤية واستراتيجية النادي العلمي بتوفير بيئة حاضنة للجميع وخلق مناخ دافع للإنجاز وتوفير البيئة المناسبة من برامج وأنشطة وفعاليات لتمكين الشباب من استثمار قدراته وإمكاناته التي تمكنهم من تحقيق المراكز المتقدمة وتعينهم على تحقيق الانجازات في مختلف المجالات.

وأكد مواصلة النادي العلمي على دعم أبطال الكويت لتحقيق المزيد من الإنجازات الدولية، وأن أبواب النادي مفتوحة للجميع ويمد يد العون والمساندة لتحقيق المزيد من الانجازات لاسيما وأن تحقيق الإنجازات والنجاح يتم من خلال العمل الجماعي وتكاتف الجهود.

وفي سياق متصل، كرَّم الخرافي أعضاء إدارة الفلك بالنادي، مثمناً جهودهم في نشر الوعي الفلكي والعلمي، ومتابعة كافة الظواهر الفلكية، ومنها ظاهرة الخسوف الكلي للقمر التي شهدتها سماء الكويت 7 سبتمبر الجاري، والتي لاقت اهتماماً علمياً وشعبياً واسعاً بين مختلف قطاعات المجتمع، حيث توافد هواة وعشاق لمتابعة ورصد هذه الظاهرة الفلكية الفريدة داخل النادي، وسط تفاعل من أعضاء الإدارة.

من ناحيته، تقدم رئيس اللجنة الكويتية للقفز الحر المنبثقة من اللجنة الأولمبية الكويتية محمد الرفاعي، بالشكر والتقدير والإمتنان لرئيس مجلس إدارة النادي العلمي طلال جاسم الخرافي وأعضاء مجلس إدارة النادي، لدعوتهم ومبادرتهم الكريمة لتكريم أبطال الكويت أعضاء منتخب الكويت للقفز الحر الذين شاركوا في بطولة كأس العالم الخامسة للقفز المظلي للمجنحين 2025 وحققوا المركز الأول في بطولة كأس العالم الخامسة للقفز المظلي للمجنحين 2025.

وثمَّن الرفاعي التعاون المشترك مع النادي العلمي الذي سخر كافة امكانياته لتسهيل مشاركة منتخب الكويت للقفز الحر في البطولة، واستخراج بطاقات عضوية الاتحاد الدولي للرياضات الجوية «FAI» لأعضاء منتخبنا الوطني لتمكينهم من المشاركة، كون النادي العلمي هو ممثل دولة الكويت الوحيد في الاتحاد، وأعضاءه يمكنهم المشاركة في مختلف البطولات والمسابقات الدولية في الرياضات الجوية التي تقام على مستوى العالم أو المستوى الإقليمي أو الشرق الأوسط أو قارة آسيا.

وقال الرفاعي إن هذا الإنجاز لم يأت من فراغ بل جاء بعد جهوزية لأعضاء المنتخب ومعسكرات لمدة سنوات ماضية، «واليوم الحمد لله كأول مشاركة رسمية من دولة الكويت يشارك منتخبنا الوطني في البطولة في نسختها الخامسة ويحقق بجدارة المركز الأول»، مضيفاً أن هذا الإنجاز مدعاة للفخر في الكويت والوطن العربي بشكل عام، وليس فقط على مستوى اللجنة الكويتية للقفز الحر.

وذكر أن مبادرة النادي العلمي لتكريم أبطال الكويت، ليس أمر غريب على النادي العلمي السباق دائماً في دعم الشباب وتشجيعهم على المشاركة في المحافل الدولية وتحقيق الانجازات، مبيناً أن تكريم أعضاء منتخب الكويت دافع ومحفز للشباب وتشجيعهم للإنخراط في مختلف المجالات أو الرياضات ويمنحهم الثقة والطموح للوصول إلى العالمية.

ولفت الرفاعي إلى أن النادي العلمي يمتلك خبرات طويلة في المشاركات الدولية، واللجنة الكويتية للقفز الحر، تستفيد من هذه الخبرات، مشيراً إلى أن هناك تعاون مشترك وتنسيق مستمر مع النادي العلمي منذ سنوات، «ونطمح إلى المزيد من التعاون مع النادي العلمي في الرياضات الجوية».

