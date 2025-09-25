موفد سمو أمير البلاد يسلم رسالة خطية موجهة من سموه إلى الرئيس الصيني حول الارتقاء بالتعاون القائم بمختلف المجالات

موفد حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الشيخ نواف سعود الناصر الصباح يلتقي مساعد وزير الخارجية الصيني ليو بين ويسلمه رسالة خطية من حضرة صاحب السمو إلى الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية

التقى موفد حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سعادة الشيخ نواف سعود الناصر الصباح الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة – مؤسسة البترول الكويتية، مع سعادة السيد ليو بين، مساعد وزير الخارجية الصيني، في مقر وزارة الخارجية في بكين، حيث سلمه رسالة خطية من حضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاه، إلى فخامة الرئيس شي جينبينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية.

وتناولت الرسالة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية، والتأكيد على حرص القيادة السياسية في البلدين على الارتقاء بمستوى التعاون القائم في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويعكس متانة الروابط التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين.

كما جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

موفد حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الشيخ نواف سعود الناصر الصباح يلتقي مساعد وزير الخارجية الصيني ليو بين

كما تطرق سعادته إلى حضوره الحفل الختامي بمناسبة إتمام صفقة الاستحواذ بين شركة صناعة الكيماويات البترولية ومجموعة وانهوا كميكال الصينية في مدنية يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية، حيث تستحوذ بموجبها على نسبة 25 في المئة في المجموعة الصينية، والتي تعتبر أكبر الاستثمارات الكويتية في جمهورية الصين الشعبية في قطاع النفط.

ومن جانبه أكد مساعد وزير الخارجية الصيني على عمق العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين، وأهمية تعزيز التعاون بين الجانبين في شتى المجالات، كما أعرب عن تطلعه إلى زيارة حضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاه إلى جمهورية الصين الشعبية للمشاركة في القمة العربية الصينية الثانية المقرر عقدها العام المقبل 2026 في الصين.

كما تقدم بالشكر والتقدير لرسالة حضرة صاحب السمو حفظه ورعاه، وسيقوم بنقلها إلى فخامة الرئيس الصيني.

ورافق سعادة الشيخ نواف سعود الناصر الصباح في اللقاء كل من سعادة السفير جاسم إبراهيم الناجم، سفير دولة الكويت لدى جمهورية الصين الشعبية، والمستشار عبدالعزيز خالد الدخيل، والمستشار فيصل أحمد الموعد من سفارة دولة الكويت لدى جمهورية الصين الشعبية.