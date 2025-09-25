ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يستقبل مسؤولي عدد من الشركات العالمية بمقر وفد الكويت لدى الأمم المتحدة

ممثل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح يستقبل بروس فلات الرئيس التنفيذي لشركة بروكفيلد لإدارة الأصول

استقبل ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم السيد بروس فلات الرئيس التنفيذي لشركة بروكفيلد لإدارة الأصول في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية.

ممثل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح يستقبل ستيف شوارتزمان الرئيس التنفيذي لمجموعة بلاكستون وجوناثان غراي المدير التنفيذي للعمليات بالمجموعة

واستقبل سموه حفظه الله اليوم السيد ستيف شوارتزمان الرئيس التنفيذي لمجموعة بلاكستون والسيد جوناثان غراي المدير التنفيذي للعمليات في مجموعة بلاك ستون في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية.

ممثل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح يستقبل ديفيد زابولسكي نائب الرئيس الأول ورئيس الشؤون العالمية والمسؤول القانوني لشركة أمازون

كما استقبل سموه حفظه الله اليوم السيد ديفيد زابولسكي نائب الرئيس الأول ورئيس الشؤون العالمية والمسؤول القانوني لشركة أمازون في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية.

وقد نقل سموه حفظه الله خلال اللقاءات تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، مؤكدا حرص سموه رعاه الله على تعزيز حضور الشركات العالمية في دولة الكويت بما يدعم تنويع الشراكات الاقتصادية وفتح مجالات جديدة للتعاون، والاستفادة من خبراتها في تدريب وتأهيل الكفاءات الشبابية ونقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة بما يعزز دورهم في مسيرة التنمية، كما تم استعراض أعمال الشركات في الكويت والتطورات الاقتصادية العالمية وبحث سبل زيادة التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة.

حضر اللقاءات معالي وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا ومعالي مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح ووكيل الشؤون الخارجية بالديوان الاميري مازن عيسى العيسى وسفيرة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية الشيخة الزين صباح الناصر الصباح والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير طارق محمد البناي.