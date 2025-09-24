ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يستقبل رئيس ليبيريا على هامش اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة

استقبل ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم فخامة الرئيس جوزيف بواكاي رئيس جمهورية ليبيريا الصديقة وذلك على هامش اجتماعات الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية.

هذا وقد نقل سمو ولي العهد حفظه الله في مستهل اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى فخامته.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات بين دولة الكويت وجمهورية ليبيريا الصديقة وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

حضر اللقاءات معالي وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا ومعالي مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح ووكيل الشؤون الخارجية بالديوان الأميري مازن عيسى العيسى ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير السفير بدر صالح التنيب والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير طارق محمد البناي.