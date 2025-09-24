رئيس الأركان العامة للجيش يقوم بزيارة إلى قاعدة محمد الأحمد البحرية

استعراضا عمليا لجاهزية القوة البحرية

قام رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد الشريعان اليوم الأربعاء بزيارة إلى قاعدة (محمد الأحمد) البحرية حيث كان في استقباله آمر القوة البحرية اللواء الركن بحري سيف الهملان وعدد من كبار ضباط القاعدة.

وأكد الفريق الشريعان في بيان صحفي صادر عن (رئاسة الأركان) الحرص على تطوير القوة البحرية وتعزيز قدراتها البشرية والقتالية بما يواكب أحدث المنظومات والتقنيات الحديثة ويعزز جاهزيتها العالية في أداء مهامها بكفاءة واقتدار متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد في خدمة وطننا العزيز.

رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان لدى زيارته قاعدة محمد الأحمد البحرية

وأشاد بالدور المحوري الذي تؤديه القوة البحرية في حماية السواحل والمياه الإقليمية وتأمين خطوط الملاحة البحرية مثمنا الجهود المخلصة التي يبذلها منتسبوها في الذود عن أمن الوطن وصون مقدراته.

جانب من العرض البحري الذي نفذته القوة البحرية

وذكر البيان أن الفريق الشريعان استمع خلال الزيارة لإيجاز شامل حول المهام والواجبات المنوطة بالقوة البحرية وما تضمه القاعدة من مرافق وتجهيزات فنية كما قام بجولة ميدانية شملت عددا من مرافق القاعدة اطلع خلالها على جاهزية الوحدات البحرية وما تضمه من منظومات تسليح ومعدات حديثة.

وأفاد بأن القوة البحرية نفذت عرضا بحريا تضمن استعراضا عمليا لجاهزيتها وقدرتها على التعامل مع مختلف المهام العملياتية بما يجسد المستوى المتميز من التدريب والانضباط الذي يتمتع به منتسبو القوة البحرية.