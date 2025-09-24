“الجمارك” تحبط محاولة تهريب أكثر من 10 كيلو غرامات من “الشبو” مخبأة بأكياس أعلاف

من المضبوطات

أعلنت الإدارة العامة للجمارك اليوم الأربعاء إحباط محاولة تهريب أكثر من 10 كيلو غرامات من مادة الشبو المخدرة كانت مخبأة داخل أكياس أعلاف على متن إحدى السفن القادمة من إحدى الدول عبر ميناء الدوحة في الكويت.

وذكرت (الجمارك) في بيان صحفي أن استكمال عمليات التفتيش والتدقيق على كامل الشحنة البالغ وزنها 216 طنا من الأعلاف أسفرت عن ضبط ما يقارب 10 كيلو و724 غراما من مادة الشبو المخدرة فيما تأكد خلو السفينة من أي ممنوعات أخرى.

وأوضحت أنه تم على الفور حجز السفينة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الواقعة مشيرة إلى أن المضبوطات أحيلت إلى جهة الاختصاص لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

وشددت (الجمارك) على استمرارها في تنفيذ توجيهات القيادة العليا في وزارة الداخلية بمضاعفة الجهود للتصدي لمحاولات تهريب المواد الممنوعة وحماية البلاد من أي تهديد يطال أمنها واستقرارها.