وزيرة الأشغال: إحالة مسؤولين سابقين وحاليين في “هيئة الطرق” إلى المحاكمة التأديبية

وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان

أصدرت وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان اليوم الأربعاء كتابا بإحالة عدد من المسؤولين السابقين والحاليين في الهيئة العامة للطرق والنقل البري إلى المحاكمة التأديبية التابعة لديوان المحاسبة على خلفية ما نسب إليهم من مخالفات مالية وذلك بناء على توصية لجنة التحقيق المحايدة التي شكلتها.

وأكدت المشعان في تصريح صحفي أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الوزارة على تطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة ومكافحة أي ممارسات من شأنها الإضرار بالمال العام.

وشددت على أن الإجراءات المتخذة تهدف إلى تعزيز الانضباط الإداري والمالي داخل قطاعات الوزارة.