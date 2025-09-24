ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يستقبل رؤساء شركات وأعضاء من غرفة التجارة الأمريكية في نيويورك

ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد سمو ولي العهد مستقبلا الرئيس التنفيذي ورئيس شركة فرانكلين تمبلتون للاستثمارات

استقبل ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم ويجني جونسون الرئيس التنفيذي ورئيس شركة فرانكلين تمبلتون للاستثمارات في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية.

واستقبل سموه حفظه الله اليوم أعضاء غرفة التجارة الامريكية كلا من السيد كوش تشوكسي نائب الرئيس الأول للتنمية الدولية ونائب الرئيس الأول للشرق الأوسط وتركيا والسيد ستيف لوتس نائب الرئيس لشؤون الشرق الأوسط والسيد كوان كولتر نائب الرئيس التنفيذي لشركة ستيت ستريت رئيس الشؤون الدولية والسيدة تيريزا كارلسون الرئيس المؤسس لمعهد جنرال كاتاليست في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية.

كما استقبل سموه حفظه الله اليوم السيد براد سميث نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس شركة مايكروسوفت في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية.

واستقبل سموه حفظه الله اليوم السيدة روث بورات الرئيسة والمديرة التنفيذية للاستثمار في شركة ألفابت وجوجل في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية.

وقد نقل سموه حفظه الله خلال اللقاءات تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مؤكدا رغبة سموه رعاه الله في تعزيز حضور الشركات العالمية في دولة الكويت بما يسهم في توسيع قاعدة الاستثمارات وتنويع الاقتصاد الوطني وفتح مجالات جديدة للتعاون مؤكدا سموه حفظه الله على أهمية الاستفادة من الخبرات المتقدمة لهذه الشركات في دعم الكفاءات الشبابية الكويتية عبر نقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة وتمكينهم من اكتساب المهارات العملية والعلمية اللازمة للانخراط في مختلف القطاعات الحيوية وبما يعزز قدرتهم على قيادة المستقبل والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية كما تم استعراض آخر مستجدات أعمال الشركات في الكويت وكذلك آخر التطورات العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد الدولي إضافة إلى تبادل الرؤى حول سبل توثيق التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة ويدفع بالعلاقات إلى آفاق أوسع.

حضر اللقاءات معالي وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا ومعالي مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح ووكيل الشؤون الخارجية بالديوان الأميري مازن عيسى العيسى وسفيرة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية الشيخة الزين صباح الناصر الصباح والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير طارق محمد البناي.