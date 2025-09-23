ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يلتقي رئيس وزراء اليابان على هامش اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة

ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد سمو ولي العهد يلتقي رئيس وزراء اليابان على هامش اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة

التقى ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم معالي شيغيرو إيشيبا رئيس وزراء اليابان الصديقة وذلك على هامش اجتماعات الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر منظمة الأمم المتحدة بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والشعبين الصديقين وسبل دعم العلاقات المشتركة وتعزيز الشراكة بما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحة الدولية.

حضر اللقاء مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح ووكيل الشؤون الخارجية بالديوان الأميري مازن عيسى العيسى والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير طارق محمد البناي.