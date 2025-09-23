الحرس الوطني يجري القرعة العلنية لدورتي الطلبة ضباط الميدان وضباط الصف الاختصاص

جانب من القرعة العلنية للحرس الوطني

أجرى الحرس الوطني اليوم الثلاثاء القرعة العلنية لدورتي الطلبة ضباط الميدان حملة الشهادة الجامعية وضباط الصف الاختصاص حملة شهادة الدبلوم وذلك تحت رعاية رئيس الحرس الوطني الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح وحضور وكيل الحرس الفريق الركن حمد البرجس.

وقالت الرئاسة العامة للحرس الوطني في بيان صحفي إن الفريق الركن البرجس هنأ المقبولين في الدورتين ونقل لهم تهنئة رئيس الحرس الوطني الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح ونائبه الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح.

وأكد الفريق الركن البرجس وفق البيان حرص قيادة الحرس الوطني على تطبيق الأسس والمعايير التي تضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين الجميع وترسيخ مبدأ الشفافية في كل الدورات خلال مراحل القبول المختلفة وحتى إجراء القرعة العلنية لنيل شرف الالتحاق بالسلك العسكري.

وأضاف أن قيادة الحرس الوطني تسعى إلى تطبيق أهداف الخطة الاستراتيجية 2030 (حماية وطن) التي تهتم بتأهيل العنصر البشري عسكريا وعلميا كونه الركيزة الأساسية في نجاح أي مؤسسة.

وأعرب عن تمنياته للمقبولين التوفيق والنجاح في مسيرتهم الدراسية مطالبا إياهم بالجد والاجتهاد وتحقيق الاستفادة القصوى من الدورات ليكونوا عند تخرجهم عونا لقادتهم وزملائهم في الحفاظ على مسيرة تميز الحرس الوطني.