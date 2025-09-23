×
“نزاهة” تحيل أعضاء مجالس إدارات بجهات حكومية وجمعيات تعاونية إلى النيابة لتقديمهم إقرارات ذمة مالية غير صحيحة

الهيئة العامة لمكافحة الفساد
الكويت
أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) إحالتها أعضاء مجالس إدارات بجهات حكومية وجمعيات تعاونية إلى النيابة العامة لتقديمهم إقرارات ذمة مالية غير صحيحة.

وأهابت (نزاهة) في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (إكس) اليوم الثلاثاء بجميع الخاضعين لأحكام الكشف عن الذمة المالية ضرورة الالتزام الكامل بالدقة والشفافية عند تعبئة الإقرارات وتقديمها في المواعيد المقررة قانونا باعتبار ذلك واجبا قانونيا وأخلاقيا يسهم في حماية المال العام وترسيخ قيم النزاهة وتعزيز ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة.

