إقلاع الطائرة الـ12 من الجسر الجوي الكويتي الثاني على متنها 10 أطنان من المساعدات لإغاثة غزة

الجهات الرسمية المشاركة بالطائرة الـ12 ضمن الجسر الجوي الثاني لإغاثة قطاع غزة

أقلعت صباح اليوم الثلاثاء الطائرة الإغاثية الـ12 من الجسر الجوي الكويتي الثاني ضمن الحملة الإنسانية (الكويت بجانبكم) لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين متجهة إلى مطار العريش المصري وعلى متنها 10 أطنان من المساعدات الغذائية تمهيدا لإيصالها إلى قطاع غزة.

وتأتي الطائرات الإغاثية الكويتية المنطلقة من قاعدة عبدالله المبارك الجوية ضمن حملة (فزعة لغزة) بتنظيم من جمعية الهلال الأحمر الكويتي والتعاون مع جهات خيرية كويتية والتنسيق مع وزارات الشؤون والخارجية والدفاع ممثلة بالقوة الجوية الكويتية.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي خالد المغامس لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) قبيل الإقلاع إن دولة الكويت تواصل تقديم دعمها الإنساني والإغاثي لقطاع غزة عبر إرسال المساعدات العاجلة وتسيير الجسر الجوي تأكيدا لالتزامها الثابت بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعانيها جراء حصار الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف المغامس أن هذا الدعم الإغاثي المتواصل يبرز دور دولة الكويت الريادي في العمل الخيري والإنساني حيث تتضافر الجهود الكويتية الرسمية والأهلية لتأمين احتياجات المتضررين في القطاع مبينا أن جمعية الهلال الأحمر الكويتي شكلت فريقا من منتسبيها لتفقد ومتابعة الشحنات الإغاثية في مصر سعيا لإيصال المساعدات وضمان دخولها.

وأوضح أن تعاون الهلال الأحمر الكويتي مع نظيره المصري لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يمثل نموذجا للتكامل الإنساني والتنسيق الإقليمي بين الجمعيات الوطنية للهلال الأحمر ويعكس حرص البلدين الشقيقين على توحيد الجهود لإغاثة الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته بما يعزز قيم التضامن العربي والعمل المشترك في مواجهة الأزمات الإنسانية.

وأعرب المغامس عن الشكر لوزارات الشؤون والخارجية والدفاع ممثلة بالقوة الجوية على إسهامها في إنجاح هذه المهمة الإنسانية عبر الجسر الجوي الكويتي الثاني لافتا إلى أن استمراره يعود للتوجيهات السامية من القيادة السياسية وتعاون الجهات الرسمية الكويتية من وزارات معنية وجمعيات ومبرات خيرية.

يذكر أن جمعية الهلال الأحمر الكويتي تولت اليوم تجهيز المساعدات الإنسانية المقدمة من مبرة الكنادرة الخيرية بما يضمن تلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية لهم كما عملت على تجهيز الطائرات السابقة منها 8 طائرات إلى الأردن و7 إلى مصر لغاية الآن.

وبذلك يصل إجمالي المساعدات الكويتية المرسلة من الجسر الجوي الكويتي الثاني للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة حتى اليوم إلى 210 أطنان من المواد الغذائية المنتجة داخل البلاد بالتنسيق مع شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية.