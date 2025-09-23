ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يستقبل رؤساء شركات غولدمان ساكس وبلومبيرغ وبلاك روك

ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يستقبل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك

استقبل ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم السيد ديفيد سولومون رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة (غولدمان ساكس) في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية.

واستقبل سموه حفظه الله اليوم السيد مايكل روبنز مالك والمؤسس المشارك لشركة (بلومبيرغ) في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية.

كما استقبل سموه حفظه الله اليوم السيد لاري فينك رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة (بلاك روك) في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية.

هذا وقد نقل سموه حفظه الله خلال اللقاءات تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ورغبة صاحب السمو رعاه الله في تعزيز تواجد الشركات العالمية بدولة الكويت والاستفادة من خبراتها الكبيرة في نقل المعرفة وتدريب الشباب الكويتي بما يحقق اهداف رؤية دولة الكويت 2035.

كما جرى خلال اللقاءات مناقشة عدة مواضيع اقتصادية واستثمارية وتبادل آخر التطورات العالمية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

وحضر اللقاءات معالي وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا ومعالي مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح ووكيل الشؤون الخارجية بالديوان الاميري مازن عيسى العيسى ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير السفير بدر صالح التنيب وسفيرة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية الشيخة الزين صباح الناصر الصباح والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير طارق محمد البناي.