وزيرة الأشغال: الصيانة الجذرية للطرق وأعمال الأسفلت مستمرة وفق الجداول الزمنية وبجودة عالية

أعمال صيانة جذرية للطرق في المسايل وأبو فطيرة

أكدت وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان أن الفرق الميدانية للوزارة مستمرة في تنفيذ خططها بالصيانة الجذرية للطرق وأعمال الأسفلت وفق الجداول الزمنية المحددة لضمان سير العمل بكفاءة وجودة عالية.

وشددت الوزيرة المشعان في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء على حرص وزارة الأشغال العامة على متابعة أعمال الصيانة الجذرية للطرق وأعمال الأسفلت في المحافظات الست.

من جانبها قالت مشرف عقد (18) بمحافظة مبارك الكبير المهندسة نورة المطيري إن فرق الوزارة تواجدت في منطقة المسايل – قطعة (5) لمتابعة آخر مستجدات العقود الجديدة الخاصة بأعمال الصيانة الجذرية للطرق مشيرة إلى أن الأعمال تشمل فرش طبقة أسفلت (Type 3) بسماكة 5 سم.

وذكرت المطيري في تصريح صحفي أنه تم الانتهاء من الأعمال في مناطق أبو فطيرة (قطع 6 و7 و8) والمسايل (قطعة 4) فيما يجري اليوم استكمال الأعمال في المسايل قطعة (5).