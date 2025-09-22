الفرنسي ديمبيليه يكافأ على الموسم الاستثنائي مع سان جرمان بنيله الكرة الذهبية

المهاجم الفرنسي عثمان ديمبيليه

كوفئ المهاجم الفرنسي عثمان ديمبيليه على الدور الذي لعبه في قيادة باريس سان جرمان إلى الثلاثية المحلية والفوز بدوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ نادي العاصمة، بنيله جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة “فرانس فوتبول” سنويا لأفضل لاعب، متفوقا على نجم برشلونة الإسباني الشاب لامين جمال.

وفي حفل أقيم في مسرح شاتوليه وسط باريس، بات ديمبيليه سادس فرنسي ينال الكرة الذهبية، مانحا بلاده هذه الجائزة للمرة الثامنة، بما أن ميشال بلاتيني وحده نالها ثلاث مرات (1983 و1984 و1985)، إضافة إلى ريمون كوبا (1958) وجان بيار بابان (1991) وزين الدين زيدان (1998) وكريم بنزيمة (2022).

وبعد سيطرة النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو على هذه الجائزة لعقد ونصف من الزمن حيث فازا بها 13 مرة بين 2008 و2023 (8 مرات للأول و5 للثاني)، بات التناوب على نيلها مفتوحا تماما منذ انتقال الأول إلى إنتر ميامي الأميركي والثاني إلى النصر السعودي.

وذهبت الجائزة الموسم الماضي للدولي الإسباني في صفوف مانشستر سيتي الإنكليزي رودري، لكنه خارج حسابات هذه النسخة بسبب الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة، ما جعل التنافس محصورا منطقيا بين ديمبيليه وجمال الذي نال الإثنين جائزة ريمون كوبا لأفضل لاعب تحت 21 عاما، ليصبح أول لاعب يحقق ذلك لعامين تواليا.

ونتيجة إحرازه الثلاثية المحلية وفوزه التاريخي بلقب دوري الأبطال بعد اكتساحه إنتر الإيطالي 5-0 في النهائي، تواجد سبعة لاعبين آخرين من سان جرمان في لائحة الثلاثين لاعبا المرشحين للجائزة وهم المغربي أشرف حكيمي وديزيريه دويه والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا والبرتغاليون نونو منديش وجواو نيفيش وفيتينيا والإسباني فابيان رويس والحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما الذي انتقل هذا الصيف لمانشستر سيتي.

لكن ديمبيليه كان الأفضل من دون منازع بعدما نجح في سد الفراغ الذي تركه كيليان مبابي المنتقل إلى ريال مدريد الإسباني، بتسجيله 35 هدفا، فيما نال دوناروما جائزة أفضل حارس للمرة الثانية، بعد أولى عام 2021، والإسباني لويس إنريكي جائزة أفضل مدرب بعد موسمه الاستثنائي مع سان جرمان.

قال ديمبيليه “شكرا، لا أجد الكلمات (للتعبير). لقد كان موسما رائعا مع باريس سان جرمان. أشكر باريس سان جرمان على القدوم للتعاقد معي عام 2023″، متوجها إلى مدربه إنريكي بتأثر واصفا إياه “كأب لي”.

وتابع “لقد فزنا بكل شيء تقريبا. هذه الجائزة الفردية فاز بها الفريق فعلا. لم تكن الكرة الذهبية هدفا في مسيرتي، لكني عملت مع الفريق للفوز بدوري أبطال أوروبا”.

نجح ابن الـ28 عاما في دوره الجديد وتحوله من اللعب على الجناح ليكون رأس الحربة، مقدما أداء رائعا كان الأفضل له بفارق كبير عن موسمه المميز مع برشلونة في 2018-2019 حين سجل 14 هدفا.

وإلى جانب ديمبيليه، كان جمال الأكثر قدرة على المنافسة بعدما قدم ابن الـ18 عاما أداء رائعا مع برشلونة، ما جعله مرشحا ليكون خليفة الأسطورة ميسي في النادي الكاتالوني.

وسجل المغربي الأصل 18 هدفا في 55 مباراة خاضها الموسم الماضي ضمن كافة المسابقات، مساهما في إحراز فريقه للألقاب المحلية الثلاثة، الدوري والكأس والكأس السوبر، لكن مشوار النادي الكاتالوني في دوري أبطال أوروبا انتهى عند نصف النهائي.

وتم التصويت على جائزة الكرة الذهبية هذا العام بناء على الإنجازات خلال الموسم عوضا عن العام التقويمي، خلافا لما كان يحصل سابقا، وشارك فيه لجنة من الصحافيين، بواقع واحد من كل دولة مصنفة بين المئة الأفضل في تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا).

بونماتي الأفضل مجددا

أما بالنسبة لجائزة السيدات، فسيصوت عليها أفضل 50 دولة تصنيفا، وقد نالت الإسبانية أيتانا بونماتي الكرة الذهبية للعام الثالث تواليا بعدما تفوقت على زميلتها السابقة في برشلونة مواطنتها ماريونا كالدينتي.

وباتت ابنة الـ27 عاما أول لاعبة تحرز هذه الجائزة ثلاث مرات، متقدمة على زميلتها في برشلونة مواطنتها أليكسيا بوتياس الفائزة بها عامي 2021 و2022، وذلك رغم خسارتها نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أرسنال ونجمته كالدينتي ونهائي كأس أوروبا مع بلادها أمام إنكلترا.

صحيح أن بونماتي، الفائزة مع إسبانيا بكأس العالم عام 2023، لم تحرز لقب دوري الأبطال للمرة الرابعة في مسيرتها بعد خسارتها النهائي أمام أرسنال 0-1، إلا أنها أحرزت ثلاثية الدوري والكأس والكأس السوبر على الصعيد المحلي، ما جعلها تتفوق على زميلتها السابقة كالدينتي التي تركت برشلونة في صيف 2024 للدفاع عن ألوان أرسنال.

وكما كان متوقعا، خلف إنريكي الإيطالي كارلو أنشيلوتي في نيل جائزة يوهان كرويف لأفضل مدرب بعد الموسم الرائع مع سان جرمان، فيما نالت الهولندية سارينا ويغمان جائزة أفضل مدربة بعد قيادتها المنتخب الإنكليزي للقب كأس أوروبا هذا الصيف.

وذهبت جائزة ليف ياشين لأفضل حارس إلى دوناروما للمرة الثانية، فيما ذهبت جائزة السيدات للإنكليزية هانا هامبتون (تشلسي) بعد تتويجها مع بلادها بكأس أوروبا.

وأقر دوناروما بعد الفوز بالجائزة لوكالة فرانس برس لدى سؤاله عما إذا كان يرغب في البقاء مع سان جرمان، قائلا “عندما تتشارك الكثير من الأمور الإيجابية وتقضي وقتا طويلا مع الأصدقاء، يكون الأمر صعبا…”.

وأضاف “لكني وجدت فريقا استثنائيا (سيتي) يضم لاعبين استثنائيين، ورحبوا بي كعائلة كبيرة، وهذا مهم بالنسبة لي. التغيير صعب، لكني وجدت حقا مشجعين مذهلين وفريقا رائعا. إنه ناد مميز، وآمل أن أبذل قصارى جهدي من أجل سيتي وأن أفوز بالعديد من الألقاب”.

وكانت جائزة غيرد مولر لأفضل هداف على صعيدي الأندية والمنتخب للسويدي فيكتور يوكيريس، لاعب أرسنال الإنكليزي الحالي وسبورتينغ البرتغالي الموسم الماضي، بعدما سجل 63 هدفا في 63 مباراة، بينها 9 مع منتخب بلاده.